Россиянам назвали способные разрушить отношения ошибки в сексе

Регулярное отсутствие оргазма и обидные сравнения партнера с другими могут погубить даже самые крепкие отношения, заявил сексолог Евгений Кульгавчук. В беседе с «Пятым каналом» он назвал россиянам эти и другие ошибки, способные разрушить даже самый крепкий союз.

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Специалист отметил, что очень часто охлаждение в отношениях может возникнуть не только из-за отсутствия оргазма у женщины, но и из-за некачественного или скучного секса. Повлиять на это могут как гормоны, так и поведенческие сценарии, заложенные родителями.

По словам Кульгавчука, усугубить проблемы в семье способно несовпадение у партнеров желаний во время секса, когда один из них настоятельно хочет воплотить в реальность то, что другой находит неприемлемым. Еще одним камнем преткновения могут стать тревожное ощущение неудачи в постели, из-за которого один из супругов может решиться на измену, или убеждение, что «любовь прошла», продолжил сексолог.

Помимо этого, разрушительно на отношения влияют обидные сравнения партнера с другими и выявление у одного из них заболеваний, передающихся половым путем. Чтобы этого избежать, сексолог советует работать над отношениями.