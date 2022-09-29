Валерия рассказала о семейных конфликтах с Пригожиным

Певица не скрывает, что в отношениях с продюсером происходят ссоры.

Фото: New Magazine New Magazine

Певица Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже много лет вместе. Их пару считают одну из самых крепких и образцовых пар российского шоу-бизнеса. За все 18 лет брака они ни разу не подали повода для сплетен. Правда, оказалось, что у супругов все же возникают конфликты. Пара старается решать все вопросы вместе и бытовые, и профессиональные, и личные . Однако они всегда находят компромисс. А недавно они обсуждали новое амплуа Пригожина.

Интересно, что продюсер решил попробовать себя в качестве телеведущего. Пригожину поступило предложение участвовать в шоу с Лерой Кудрявцевой “Звезды сошлись”. Мужчина согласился, хоть раньше такого опыта у него не было. Иосиф Пригожин дебютировал в выпуске, который посвятили внучке Людмилы Гурченко. Стоит отметить, что Валерия оценила новую работу супруга.

“Я свои опасения, конечно, высказала ему. Уж не знаю, понравится ли это кому-то еще, но мне кажется, у него есть какой-то свой стержень, своя какая-то линия… А может, за этим его, кстати, и позвали. Потому что безликие не нужны, хочется видеть человека с какой-то позицией”, – говорит Валерия.