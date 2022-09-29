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49 минут назад

Валерия рассказала о семейных конфликтах с Пригожиным

Певица не скрывает, что в отношениях с продюсером происходят ссоры.

Валерия рассказала о семейных конфликтах с Пригожиным
Фото: New MagazineNew Magazine

Певица Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже много лет вместе. Их пару считают одну из самых крепких и образцовых пар российского шоу-бизнеса. За все 18 лет брака они ни разу не подали повода для сплетен. Правда, оказалось, что у супругов все же возникают конфликты. Пара старается решать все вопросы вместе и бытовые, и профессиональные, и личные . Однако они всегда находят компромисс. А недавно они обсуждали новое амплуа Пригожина.

Интересно, что продюсер решил попробовать себя в качестве телеведущего. Пригожину поступило предложение участвовать в шоу с Лерой Кудрявцевой “Звезды сошлись”. Мужчина согласился, хоть раньше такого опыта у него не было. Иосиф Пригожин дебютировал в выпуске, который посвятили внучке Людмилы Гурченко. Стоит отметить, что Валерия оценила новую работу супруга.

“Я свои опасения, конечно, высказала ему. Уж не знаю, понравится ли это кому-то еще, но мне кажется, у него есть какой-то свой стержень, своя какая-то линия… А может, за этим его, кстати, и позвали. Потому что безликие не нужны, хочется видеть человека с какой-то позицией”, – говорит Валерия.

Хотя сначала певица не была в восторге от того, что ее муж будет сниматься в шоу, где сплетничают о коллегах по цеху. Валерия опасалась, что репутация будет испорчена. “Она считает, что некоторые темы отдают “желтизной”. Но, несмотря на это, Валерия решила отнестись к этому, как ко всем моим новым начинаниям”, – признался Пригожин. Валерия и Иосиф всегда рационально и спокойно решают личные проблемы.

Любовь,Валерия,Иосиф Пригожин,Людмила Гурченко,Лера Кудрявцева,
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