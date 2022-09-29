Бондарчук посоветовала россиянкам не жить с жадными мужьями

Телеведущая Светлана Бондарчук посоветовала россиянкам не состоять в отношениях с жадными мужьями. Вместе с этим она подчеркнула, что не испытывала такого опыта, так как ей всегда везло с супругами, передает The Voice Mag.

«С жадным мужем лучше не жить. У меня лично такого опыта не было. Мне везло с мужьями. Не живите, девочки, с жадинами», — высказалась Бондарчук.

Журналистка замужем за продюсером Сергеем Харченко. Светлана Бондарчук вышла замуж за своего возлюбленного в 2020 году. Пара познакомилась на вечеринке у общего знакомого, Сергей Харченко подошел к телеведущей и попросил ее номер телефона. Журналистка не спешила вновь связывать себя узами брака, поскольку она 25 лет прожила с режиссером Федором Бондарчуком.