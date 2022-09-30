Почему женщин тянет к женатым мужчинам

Некоторые женщины вступают в связь с женатыми мужчинами из-за скуки и соревновательного духа, рассказала психолог Светлана Тропманн. Она назвала «Ленте.ру» и другие причины влюбленности в несвободных партнеров.

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Психолог отметила, что многие женщины заводят романы с семейными мужчинами из-за нехватки острых ощущений. Опираясь на свой опыт, Тропманн добавила, что такие женщины отвергают ухаживания свободных кавалеров, так как жизнь с ними им кажется обыденной и пресной.

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По словам собеседницы «Ленты.ру», немалую роль в выборе женатого мужчины как партнера играют установки из детства девочки. Если ребенок видит, что отношения между родителями не самые благоприятные или отец выпивает, то у ребенка формируется негативное отношение к противоположному полу.

Психолог добавила, что к тому же многие девочки слышат от родителей фразы вроде «Все мужики — козлы, добра от них не жди, быть с ними нужно осторожнее». По ее мнению, став взрослой, такая женщина в глубине души боится создавать семью. А поскольку с женатым мужчиной перспектива долгосрочных отношений ничтожно мала, она предпочтет именно такой вариант как наиболее безопасный, пояснила Тропманн.

Начинать отношения с семейным человеком женщин подстегивает и соревновательный дух. Усвоенные с детства требования родителей, тренеров, учителей быть лучше остальных в будущем заставляют женщин вступать в конкуренцию, побеждать и тем самым подтверждать собственную значимость, отметила психолог.

Сказывается на личной жизни женщины и дефицит любви, недополученной в детстве, добавила психолог. В зоне риска оказываются те, чьи отец или мать были эмоционально отстраненными, скупыми на чувства или проявляли свою любовь только в те моменты, когда ребенок выполнял их требования. Вырастая, такие люди подсознательно выбирают партнера, который будет вести себя так же, как когда-то поступали значимые для нее взрослые.

«Это значит, он окажется недосягаем или холоден, или будет играть ее чувствами, то отталкивая, то снова притягивая к себе. Как раз такую ролевую модель часто выбирают женатые мужчины. То он говорит, что отношения закончены, то клянется развестись», — прокомментировала психолог.

Она добавила, что все же бывают случаи, когда чувства партнеров искренни и глубоки, и тогда они находят выход из любовного треугольника.