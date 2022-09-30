Как ваше поведение «убивает» мужественность партнера: мнение сексолога

Каждая женщина надеется, что мужчина в ее жизни станет настоящей опорой, ему можно доверить решение основных вопросов в семье. При этом часто женщины делают все, что мужчина не справился с ролью главы в паре. Сексолог объяснил нам, какие ошибки в паре женщина совершает неосознанно, и мы готовы поделиться с вами.

Вы выдаете мужчине готовое решение

Для мужчины очень важно быть полезным для своей семьи, в целом, его задача — обеспечивать покой и безопасность. Но женщина, стремясь облегчить жизнь своему любимому, берет на себя решение любых проблем, из-за чего партнер уже не видит причин напрягаться и делать что-то самостоятельно. Зачем? Ведь у него есть сильная подруга, на которую можно положиться. Вы хотите, чтобы ваш мужчина переложил на вас свои обязанности? Сомневаемся.

Вы работаете за двоих

И снова стремление облегчить жизнь своему любимому мужчине. Женщине кажется, что чем больше она взвалит на себя проблем, тем благодарнее будет мужчина. В реальности эта схема не работает. Мужчина просто привыкает, что у него есть источник дохода — вы, а потому у него появляется время заняться своими делами, причем вы не всегда будете входить в его планы. Ведь кто-то должен тратить время на работу.

Вы критикуете мужчину