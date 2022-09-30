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37 минут назад

Что делать, если мужа уводят из семьи: мнение психолога

WomanHit.ru

Стоит ли принимать его обратно? Самое неприятное, что может произойти в семейной паре — появление третьего. И речь сейчас не о ребенке. Даже крепкий союз может дать трещину, если один из супругов поддастся чувствам и начнет двойную игру. Что же делать женщине? Прощать и бороться за неверного партнера? У психологов есть свой ответ.

Что делать, если мужа уводят из семьи: мнение психолога
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Не спешите с выводами

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А вы уверены, что вашего мужчину действительно пытаются увести? Иногда мы бываем слишком подозрительны и не всегда трезво оцениваем ситуацию. Подумайте, то, что вам муж улыбается коллеге или вашей подруге, может значить, что он обходительный человек, такое поведение не говорит о нем, как о подлеце, не пропускающим ни одну юбку. Но если у вас есть серьезный повод подозревать своего мужчину в измене, соберите как можно больше информации о женщине и будьте готовы к серьезному разговору.

Будьте готовы отпустить

Допустим, оправдались самые страшные прогнозы и у мужа действительно есть женщина на стороне. Это очень печально и подобная ситуация требует разговора с мужем наедине, без свидетелей и тем более без женщины, которая вторглась в вашу семью. Согласно опросам, больше половины российских женщин готовы простить измену и пустить мужа обратно, а кто-то соглашается на то, чтобы мужчина продолжал свои «вылазки» к другим женщинам, главное, чтобы семья сохранилась. Психологи предупреждают — такой подход разрушителен для любых отношений, особенно большой урон понесут ваши дети (если есть), так как они перенесут пример отношений своих родителей на свою будущую семью. И, наверное, самое главное, о чем говорят психологи в таком случае — взрослые люди не меняются, а потому не питайте безнадежных иллюзий, что муж исправится.

Подумайте о своем будущем

Если вы приняли решение расстаться, не спешите бросаться громкими фразами: «Мне ничего от тебя не нужно!» Ваш разрыв в таком случае получается неравноценным — мужчина уходит к другой женщине совершенно «безболезненно», а вы остаетесь ни с чем, и хорошо, если на вас не свалится добрая часть нерешенных мужем проблем. Благородство в данной ситуации не сыграет вам на руку, да и нужно ли оно по отношению к человеку, который пытался усидеть на двух — а то и трех — стульях?

Любовь,
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