Брухунова рассказала о выборе имени для их с Петросяном сына

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как они вместе с мужем выбирали для сына имя. Соответсвующий пост она разместила у себя в блоге.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

После того как супруги узнали пол будущего ребенка, Брухунова сразу предложила назвать его в честь деда. Другие варианты они даже не рассматривали.

«Выбирали недолго. Как только узнали, что будет сын, я предложила назвать Ваганом. Поддержка была единогласной», — сообщила супруга Петросяна.