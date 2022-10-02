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6 часов назад

Брухунова рассказала о выборе имени для их совместного с Петросяном сына

Слово и Дело

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как они вместе с мужем выбирали для сына имя. Соответсвующий пост она разместила у себя в блоге.

Брухунова рассказала о выборе имени для их с Петросяном сына
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

После того как супруги узнали пол будущего ребенка, Брухунова сразу предложила назвать его в честь деда. Другие варианты они даже не рассматривали.

«Выбирали недолго. Как только узнали, что будет сын, я предложила назвать Ваганом. Поддержка была единогласной», — сообщила супруга Петросяна.

Петросян до свадьбы с Брухуновой прожил в браке с Еленой Степаненко более 30 лет. После развода они делили свое имущество через суд.

Любовь,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
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