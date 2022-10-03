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2 часа назад

«Никогда не видела его растерянности»: истории любви во время мобилизации

Даша Краснова

Объявление частичной военной мобилизации вызвало большой отклик у россиян. Причем женщины и мужчины отреагировали на новость совершенно по-разному. Пока мужчины отрицали происходящее, отшучивались и старались держать себя в руках, руководствуясь принципом долга, женщины думали о худшем.

«Никогда не видела его растерянности»: любовь во время мобилизации
Фото: unsplashunsplash

Многие спрашивают, а как это отражается на отношениях? На самом деле, это та еще проверка на прочность. Люди не склонны думать о том, что могут потерять любимого. Обычно мы живем мыслью о бесконечности отношений, поэтому подобное столкновение с реальностью может больно ударить по психике.

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили с разными парами и узнали, как семьи реагировали на новости о призыве, что чувствовали и какие решения принимали после.

Таймкод:

1.10 — «Я готова ходить и обнимать березки, но сейчас я чувствую себя чужой».

18.00 — «В смысле он поедет на спецоперацию? Мы реально это обсуждаем?»

27.15 — Муж декабриста, паническая атака и 36 часов в дороги до Верхнего Ларса

58.56 — Каково быть девушкой контрактника и под страхом смерти обрести себя

Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Spotify, Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Google,Apple,
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