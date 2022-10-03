«Никогда не видела его растерянности»: любовь во время мобилизации

Объявление частичной военной мобилизации вызвало большой отклик у россиян. Причем женщины и мужчины отреагировали на новость совершенно по-разному. Пока мужчины отрицали происходящее, отшучивались и старались держать себя в руках, руководствуясь принципом долга, женщины думали о худшем.
Многие спрашивают, а как это отражается на отношениях? На самом деле, это та еще проверка на прочность. Люди не склонны думать о том, что могут потерять любимого. Обычно мы живем мыслью о бесконечности отношений, поэтому подобное столкновение с реальностью может больно ударить по психике.
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили с разными парами и узнали, как семьи реагировали на новости о призыве, что чувствовали и какие решения принимали после.
Таймкод:
1.10 — «Я готова ходить и обнимать березки, но сейчас я чувствую себя чужой».
18.00 — «В смысле он поедет на спецоперацию? Мы реально это обсуждаем?»
27.15 — Муж декабриста, паническая атака и 36 часов в дороги до Верхнего Ларса
58.56 — Каково быть девушкой контрактника и под страхом смерти обрести себя
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова