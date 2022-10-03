Как прикасаться к мужчине, чтобы он потерял контроль

Он не сможет держать себя в руках. Если женщине очень важно слышать комплименты в свой адрес, чтобы практически растаять в руках партнера, то мужчина приходит в состояние максимального возбуждения, в первую очередь, от женских прикосновений. Главное, знать, какие зоны «откликаются» сильнее всего. Об этом мы поговорили с сексологами.

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Область шеи

Практически любой мужчина не сможет удержаться, если почувствует ваши руки у себя на затылке, плавно спускающиеся к шее. Вы можете начать массаж именно с этой области, тем самым «зарядив» своего мужчину. Важно все поглаживания совершать без нажима — так мужчина не будет чувствовать, что вы пытаетесь доминировать. Кроме того, вы можете прикасаться к его шее не только кончиками пальцев, но и губами, что добавит больше интимности моменту.

Плечи и грудь

Еще одна зона на его теле, которая активно откликается на женские прикосновения, — плечи и грудь. Даже если вы будете поглаживать его плечи в общественном месте сквозь одежду, будьте уверены, в нем разгорается огонь, ведь мужчине очень трудно не реагировать женские прикосновения, даже если он очень хочет казаться равнодушным. Парам, которые уже готовы к близости, можно переходит к более откровенным ласкам, так, не бойтесь запустить руки ему под рубашку или футболку. Главное, не делайте этого при большом скоплении людей, а только в укромном уголке.

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