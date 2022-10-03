Как сексуальная жизнь влияет на богатство и успех

Качественная и регулярная близость может увеличить ваш заработок на 30%.

Все сферы жизни взаимосвязаны: если начались проблемы в семье, то это, безусловно, скажется на работе, а неприятности в офисе могут привести к тому, что вы сорветесь на ком-то из близких. Специалисты уверены, что и сексуальная активность влияет на успешность и финансовое благополучие.

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Ученые точно знают

Несколько лет назад было проведено исследование, согласно которому люди, занимающиеся сексом раз в неделю, чувствуют большую удовлетворенность от работы, чем те, у кого близость случается раз в месяц. Отличается у них и среднегодовой доход. Ученые связывают это с тем, что секс нормализуют гормональный фон, вызывают выброс серотонина и дофамина, которые влияют на мотивацию, бодрость и желание новых свершений.

Работа подсознания

Еще Зигмунд Фрейд считал, что сексуальная удовлетворенность дает силы на воплощение целей и мечтаний в жизнь. Хотя многие постулаты ученого уже оспорены, с этим заявлением согласны и современные психологи. Они уверены, что на уровне подсознания и установок те, у кого удачно складывается сексуальная жизнь, чувствуют себя увереннее и спокойнее во всех сферах жизни. Это знание позволяет им добиваться больших успехов и не бояться заявлять о себе.

Как раскрыть сексуальность и увеличить доход

Многие сексологи уверены, что мешают наладить интимную жизнь наши глубокие установки. Иногда женщины считают, что появление постоянного партнера будет отвлекать ее от работы, а в других случаях секс воспринимается чем-то стыдным, не тем, чему стоит уделять внимание и посвящать свои силы.

Чтобы раскрыть сексуальность, нужно обратить внимание на себя, проработать внутренние проблемы самостоятельно или со специалистом. Возможно, вам нужно освободить себя от стыда и других негативных эмоций, связанных с вашей внешностью или первым сексуальным опытом.

Избавление от негативных установок поможет высвободить энергию, которая направится и на работу, и на творчество, и на личную жизнь. Постепенно вы заметите, как становитесь более коммуникабельными, открытыми, начинаете генерировать новые идеи, видеть во всем возможности. Именно это и приводит к повышению дохода.