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1 час назад

Девушка нашла необычный способ познакомиться и поставила печать на 15 мужчин

Lenta.ru

Одинокая девушка из Великобритании нашла необычный способ познакомиться и создала специальную печать, которую ставит на понравившихся молодых людей. Об этом сообщает Daily Mirror.

Девушка ставила печати на мужчин ради знакомства
Фото: Lenta.ruLenta.ru

22-летняя HR-специалист Мелани Ллойд рассказала, что устала от неудачных свиданий и уже год пытается найти себе пару. Однажды британка решила сделать печать со следующим текстом: «Кажется, ты мне походишь. Если ты свободен, найди меня по нику в социальных сетях». Вместо того чтобы подолгу разговаривать с понравившимися мужчинами, она просто ставила на них печать.

Всего за одну ночь Ллойд поставила печать на 15 молодых людей, с двумя из которых она начала переписку и общается до сих пор. «Все парни, которым я ставила штампы, находили это действительно забавным. Они все сказали, что это лучший способ знакомства», — отметила британка.

Ранее сообщалось, что житель английского города Шеффилд установил в центре Манчестера билборд с объявлением о поиске девушки и получил тысячу приглашений на свидание. Маркетолог Марк Роф переживал, что все его друзья нашли себе пару, а он до сих пор одинок и не может познакомиться с девушкой.

Любовь,
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