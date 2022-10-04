78-летний пенсионер женился на 18-летней девушке

Филиппинец Рашед Мангакоп решил впервые жениться в 78 лет. Эта история, опубликованная Daily Mirror, привлекла внимание многих читателей издания. Все потому, что избранница Рашеда на 60 лет младше него.

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Рашед познакомился с Халимой Абдуллой три года назад. Будущие супруги встретились на званом ужине. По словам близких Рашеда, мужчина влюбился в юную девушку, что называется “с первого взгляда”. Он стал ухаживать за ней. Абдулла ответила взаимностью. Когда девушке исполнилось 18, пара решила пожениться.

Бен, племянник мистера Мангакопа, подчеркнул, что обе семьи – и жениха, и невесты – согласились на проведение брачной церемонии. Он добавил: Абдулла и его дядя поженились по большой любви.

Сейчас молодожены уже живут вместе и планируют детей.