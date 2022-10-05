Как понять, что вы с партнером сексуально несовместимы

Эти знаки подскажут: в близости могут возникнуть серьезные проблемы.

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Специалисты спорят, миф ли сексуальная совместимость или суровая реальность. Но многие пары сталкиваются с тем, что совершенно не подходят друг другу в постели, несмотря на все усилия. Как распознать того, с кем интим не будет приносить удовольствия, после первых же встреч? Сексологи советуют приглядеться к неочевидным признакам.

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Запах

У каждого человека есть уникальный аромат, который он может даже не чувствовать, однако окружающие на него реагируют. Специалисты считают, что нос безошибочно по феромонам определяет, подходит ли нам человек. Если аромат партнера кажется вам неприятным или резким, скорее всего, о химии между вами и отличном сексе можно забыть.

Тембр голоса

Еще один индикатор того, насколько подходит вам мужчина, — его тембр голоса. От того, как говорит и жестикулирует человек, зависит то, каким его видят окружающие. Психологи считают, что более половины информации мы получаем не з самих слов, а от тембра, манеры речи. Вас не успокаивает голос ухажера? Кажется высоким, неприятным? Это серьезный сигнал, предупреждающий, что в постели вы можете оказаться несовместимы.

Темперамент

Современные сексологи стараются отказаться от термина «половая конституция», считая, что либидо меняется и зависит от множества факторов. Однако уже после первых встреч вы можете понять, совпадают ли ваши темпераменты. Важно, чтобы потребность в близости у партнеров была приблизительно одинаковой.

Ритм и скорость

Во время первой близости вы можете почувствовать, что совсем не совпадаете с партнером в комфортном ритме и движениях. Если договориться и найти компромисс сразу же не удается, вряд ли это получится в дальнейшем.

Оргазм

Конечно, удовлетворение женщины сложнее, чем достижения пика удовольствия у мужчины. Но при первых же контактах стоит обратить на то, старается ли избранник добиться вашего оргазма или думает только о себе. Эгоистичных мужчин сложно изменить, а отсутствие разрядки приводит к разочарованию в партнере и сексе.

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