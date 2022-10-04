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4 часа назад

Туристка вышла замуж за представителя африканского племени

Газета.Ru

Американка вышла замуж за представителя племени из Танзании, с которым познакомилась во время отпуска, пишет Mirror. 60-летняя Дебора Бабу из Калифорнии познакомилась с 30-летним Сайтоти, когда путешествовала по Танзании во время отпуска.

Туристка вышла замуж за представителя африканского племени
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После этого у пары завязался роман, но американка переживала, что разница в возрасте поставит крест на их отношениях. Однако спустя некоторое время африканец сделал ей предложение. Свадьба прошла в Танзании, а церемония прошла по всем обычаям племени, в котором живет Сайтоти.

После бракосочетания Дебора взяла себе имя Нашипай и осталась жить с мужем в Танзании.

"Я никогда не ожидала, что найду мужа и выйду замуж за кого-то, кто намного моложе меня, но он самый добрый и заботливый человек", - прокомментировала свой выбор женщина.

Сам мужчина признался, что влюбился в супругу с первого взгляда и сразу понял, что она именно тот человек, с кем он хочет создать семью. "Возраст - это всего лишь цифра, и это не мешает моей любви и заботе о моей жене", - добавил он. Ранее британцы сыграли свадьбу на американских горках.

Любовь,
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