Туристка вышла замуж за представителя африканского племени

Американка вышла замуж за представителя племени из Танзании, с которым познакомилась во время отпуска, пишет Mirror. 60-летняя Дебора Бабу из Калифорнии познакомилась с 30-летним Сайтоти, когда путешествовала по Танзании во время отпуска.

После этого у пары завязался роман, но американка переживала, что разница в возрасте поставит крест на их отношениях. Однако спустя некоторое время африканец сделал ей предложение. Свадьба прошла в Танзании, а церемония прошла по всем обычаям племени, в котором живет Сайтоти.

После бракосочетания Дебора взяла себе имя Нашипай и осталась жить с мужем в Танзании.

"Я никогда не ожидала, что найду мужа и выйду замуж за кого-то, кто намного моложе меня, но он самый добрый и заботливый человек", - прокомментировала свой выбор женщина.