Раскрыта связь между помолвочным кольцом и характером девушки

Эксперт ювелирного бренда 77 Diamonds Аня Уолш раскрыла связь между помолвочным кольцом и характером девушки. Комментарий специалистки приводит The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам представительницы данной марки, золотые, серебряные или платиновые кольца с одним камнем предпочитают придерживающиеся традиционных взглядов невесты, склонные к планированию будущего. В свою очередь, изделия, где крупный камень обрамлен более мелкими, выбирают общительные девушки, любящие гламурный образ жизни. При этом украшение с тремя камнями характеризует обладательницу как романтичную, оптимистичную и способную справляться с любыми препятствиями, отметила собеседница издания.

Кроме того, Уолш заявила, что поклонницам колец с цветными драгоценными камнями присущи смелость и предприимчивость. В то же время винтажные изделия стремятся приобрести те, кому нравится выделяться. «Они хотят, чтобы их украшения рассказывали историю, и понимают, что светлое будущее не может быть построено без мудрости прошлого», — описала последний тип эксперт.