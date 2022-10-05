Психотерапевт объяснил, почему Джоли не может отпустить Питта

Голливудская актриса Анджелина Джоли подала иск в суд на бывшего мужа, актера Брэда Питта. Звезда обвиняет его в домашнем насилии над ней и детьми. Это не первый конфликт, который произошел между бывшими возлюбленными и где инициатором выступила Джоли. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, почему актриса продолжает выяснять отношения с экс-супругом, несмотря на то что пара распалась еще в 2019 году.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Месть или ответная реакция

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Как рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин, подобное поведение актрисы свидетельствует о том, что женщина затаила обиду на бывшего мужа.

— Если Джоли спустя несколько лет после развода предпринимает попытки испортить жизнь бывшему супругу, это может говорить о том, что она не может отпустить эти отношения и прибегает к мстительным действиям, — предположил Фомин.

Он выразил мнение, что Анджелина Джоли пытается причинить Брэду Питту боль, которую испытывает сама.

— В ситуации с Питтом и Джоли кажется, что актриса испытывает большее чувство обиды, нежели ее бывший супруг. Поэтому можно предположить, что Джоли своими действиями пытается компенсировать страдания, — поделился врач.

Фомин не исключил также тот факт, что месть Джоли может быть связана с травматическим опытом, который актриса получила, находясь в отношениях с Питтом.

— Не исключено, что ее брак спровоцировал травматическое переживание, которое до сих пор ее не отпускает, и она пытается его компенсировать. Для него же эти переживания не такие болезненные, — заметил врач.

Однако собеседник «ВМ» обратил внимание на то, что травматичный опыт, вследствие которого Джоли отвечает подобными мстительными действиями, могут быть лишь когнитивным искажением действительности у актрисы.

Разрушительная целеустремленность

По словам специалиста, актриса сыграла не одну большую роль в кино, что указывает на ее целеустремленность, которая может повлиять и на продолжительность мести.

— Анджелина — целеустремленный человек в любом отношении, и не исключено, что в вопросе разрушения чужой жизни тоже. Она может долго преследовать свою мстительную цель, пока не добьется ответной реакции, которая ее бы устроила, — предположил Фомин.

Повторится ли история Деппа и Херд

Психотерапевт выразил мнение, что агрессором в этих отношениях могла выступать Анджелина Джоли.

— Твердость духа и целеустремленность в действиях может свидетельствовать о том, что она более жесткий человек с ригидной психикой, — заметил Фомин.

Однако он добавил: неизвестно, как складывались их отношения во время брака. Возможно, что ее поведение могло измениться вследствие завершения романтических отношений.

Психолог добавил, что Анджелина Джоли может повторить незавидную судьбу актрисы Эмбер Херд.