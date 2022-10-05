Почему лучший секс начинается после 40 лет

От стереотипа о том, что лучшая близость случается в молодости, давно пора избавиться. Многие сорокалетние женщины уверяют, что лишь в этом возрасте научились получать удовольствие от секса. Специалисты тоже считают, что в зрелом возрасте открываются новые грани близости, особенно если речь идет о постоянных отношениях.

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Возраст после 38 лет у женщин психологи называют этапом чувственности, обычно к этому моменту она перестает переживать о том, что подумают окружающие, как понравиться определенному мужчине.

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Это период изучения своего тела и потребностей, отличной самооценки и здорового эгоизма, а значит, и секс становится лучше. Кроме того, именно после сорока у женщины, как и у мужчины, появляется достаточно времени на близость: не надо бежать на учебу, вскакивать, чтобы успокоить плачущего младенца. Вы можете выделить на интим столько времени, сколько хотите.

Свобода, которую начинают чувствовать женщины, распространяется и на их отношения в постели: они больше не думают, как угодить партнеру, удовлетворить его желания, и совершенно не стесняются открыто говорить о том, чего хочется именно им. Ближе к сорока у многих дам отпадает желание имитировать оргазм, ведь можно получить его, объяснив партнеру, что именно делать.

Конечно, на качество секса влияют и гормональные изменения: из-за недостатка эстрогена может не хватать естественной смазки, но эта проблема легко решается с помощью лубриканта на водной основе.

Гораздо сложнее сделать секс разнообразным, если вы с партнером вместе уже много лет. Но сексологи считают, что главное в этой ситуации не бояться экспериментировать. Даже если в юности вы были весьма консервативны, зрелость — отличное время, чтобы попробовать что-то новое.

Прислушайтесь к себе. Возможно, вам всегда хотелось занять доминирующую позицию или наоборот, побыть слабой и беззащитной в сильных руках избранника. Не бойтесь говорить об этом с партнером! Новизна лишь улучшит качество вашего секса.

Выделяйте время на близость: отправляйтесь раз в месяц в небольшое путешествие или снимите номер в отеле своего города: новые декорации и отсутствие бытовых дел выведут ваш интим на новый уровень. Сексологи уверены, что после такого эксперимента вам захочется повторять его снова и снова.