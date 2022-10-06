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2 часа назад

60-летняя американка вышла замуж за 30-летнего мужчину из африканского племени

Lenta.ru

60-летняя Дебора Бабу из американского города Сакраменто, штат Калифорния, уехала в Африку и вышла замуж за представителя африканского племени масаи, который вдвое младше нее. Об этом сообщает The Mirror.

60-летняя американка вышла замуж за мужчину из африканского племени
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американка встретила будущего мужа, 30-летнего Сайтоти Бабу, во время путешествия по Танзании со своей дочерью. Мужчина предложил Деборе купить сувениры. «У нас не было с собой денег, но я спросила, можно ли сделать фотографию, ведь я никогда не встречала масаи», — вспоминает женщина.

Сайтоти согласился и попросил Дебору прислать ему фото. Узнав ее телефонный номер, он стал писать ей каждый день. По словам американки, она и Сайтоти сразу поняли, что у них много общего.

Будущие супруги продолжали общаться, когда Дебора вернулась в родной город. Спустя некоторое время африканец сказал женщине, что хочет на ней жениться. «Я подумала, что он сумасшедший. Но мои дети и семья сказали, что меня не должна волновать разница в возрасте, так как я достаточно долго была одна и заслуживаю счастья», — говорит Дебора.

Женщина приехала к Сайтоти в Танзанию и приняла его предложение руки и сердца. Церемония бракосочетания по обычаям масаи прошла в 2018 году, а в июле этого года пара заключила официальный брак. Теперь Дебора носит имя Нашипай, которое ей дала семья супруга, и живет в Танзании в семейном комплексе под названием «бома». «Сайтоти самый добрый и заботливый человек, которого я когда-либо встречала», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сотрудники Национального фонда индейцев нашли мертвым последнего представителя народа, который был истреблен фермерами. Мужчина жил в одиночестве в лесах штата Рондония на западе страны последние 26 лет.

Любовь,
18+
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