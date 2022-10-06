Свидание в Москве: идеи как провести его интересно и необычно

Теплые летние дни давно позади, приходится искать достойную альтернативу активным прогулкам в парках. Для вас мы подготовили топ-5 интересных мест для встречи.

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Расслабление после городской суеты

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В холодное время года особенно важно уделять время себе. Осенняя хандра бывает у всех, но ее можно избежать и развеять. Хорошим вариантом будет посетить необычное спа. Возьмите свою вторую половинку и на весь день отправляйтесь в обитель расслабления. Тайский массаж уже всем надоел и никого не удивляет. Сейчас все больше набирают популярность процедуры с этническими мотивами. В Москве вы можете найти Тувинскую церемонию с мыльным массажем, скрабом и медово-имбирной маской или традиционную Байкальскую церемонию — для любителей контраста с окунанием в купели. В атмосфере спокойствия и заботы ваш партнер может раскрыться с новой стороны. В таком месте влюбленные гарантированно хорошо проведут время, отдохнут и восстановятся после городской суеты, бесконечных дел и повседневного быта.

Бесконечные вечеринки

Для любителей тусовок прекрасным местом встречи будет бар или клуб. Поэтому посещение ярких заведений столицы станет хорошим разнообразием совместной жизни. Одно из таких мест — бар в центре города на Пятницкой Nebar: он славится своими бесконечными тусовками и необычными вечеринками. Там вы точно сможете оторваться и расслабиться под музыкальные сеты известных диджеев. К слову, 8 октября будет громкое пати с мировым диджеем и мастером своего дела DJ M.E.G. Артист объездил весь мир и играл в лучших клубах Франции, Германии и всего СНГ. Именно он будет выступать со своими известными треками в эту ночь. Такое свидание вы точно запомните надолго, растворитесь в музыке и получите бурю эмоций.

Удивительный мир космоса

Для многих свидание — это не только событие, ассоциирующиеся с удовольствием и романтикой, но и возможность совместить приятное с полезным. Проведите время со своим партнером в планетарии. Многие были там всего пару раз в жизни со школьной экскурсией или родителями. Во взрослом возрасте такие места воспринимаются совсем иначе. Вы узнаете что-то новое, а, может быть, безграничное пространство вдохновит вас на новые свершения. В планетарии проходят кинопоказы, которые рассказывают о происхождении нашей галактики и представляющие научно-популярные фильмы о бытие этого мира. Космос может быть не только холодным и бездушным, но и крайне романтичным. Вы увидите его просторы, красивые туманности и необыкновенные небесные тела. Такое свидание точно сможет удивить любого интересными фактами и показать вас с новой стороны.

Арт-терапия наедине со второй половинкой

Совместная работа и новые активности очень сближают людей. Вы вместе можете рисовать картины, готовить или лепить что-то из глины. Например, сходить на свидание в арт-студию или мастерскую — еще одна необычная идея для прекрасного времяпровождения. Многие студии предлагают услугу “свидание”: предоставляя все материалы, объясняя как работать и погружая в романтическую атмосферу творческого спокойствия. У вас будет возможность выбрать общую тематику с партнером или подготовить друг для друга сюрприз и просто творить, наслаждаясь вином и хорошей музыкой. А в конце свидания вы сможете подарить второй половинке свои работы на память о приятном вечере. В атмосфере искусства вы по-новому раскроетесь, и, возможно, найдете для себя интересное хобби по душе. Искусство — это не только хороший способ сблизиться или отвлечься, но также и целая терапия, метод эмоциональной разгрузки. Через картины или поделки вы можете выразить свои переживания и чувства.

Путешествие по Москве-реке