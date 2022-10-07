38-летний жених женился на 75-летней невесте

Блогеры, ведущие YouTube-канал A Loving Couple («Любящая пара»), сыграли свадьбу. Как сообщает Allkpop, несмотря на то, что жених на 37 лет младше невесты, он счел свадьбу самым лучшим днем в жизни.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Молодожены из Южной Кореи поженились 27 сентября в городе Тонхэ. Отмечается, что женщина родилась в 1947 году, то есть ей 75 лет, а мужчина — в 1984, ему — 38.

Блогеры собирались провести свадебную церемонию в октябре, однако сообщили, что у них нет на это средств.

«Проведение церемонии стоит дорого. Я старая, а мой муж молодой, но у него нет родителей. Поэтому нам приходится платить за все самим», — объясняет женщина в ролике.

Супруги также поблагодарили подписчиков, которые их поддерживают.