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3 часа назад

38-летний жених женился на 75-летней невесте и счел свадьбу лучшим днем в жизни

Блогеры, ведущие YouTube-канал A Loving Couple («Любящая пара»), сыграли свадьбу. Как сообщает Allkpop, несмотря на то, что жених на 37 лет младше невесты, он счел свадьбу самым лучшим днем в жизни.

38-летний жених женился на 75-летней невесте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Молодожены из Южной Кореи поженились 27 сентября в городе Тонхэ. Отмечается, что женщина родилась в 1947 году, то есть ей 75 лет, а мужчина — в 1984, ему — 38.

Блогеры собирались провести свадебную церемонию в октябре, однако сообщили, что у них нет на это средств.

«Проведение церемонии стоит дорого. Я старая, а мой муж молодой, но у него нет родителей. Поэтому нам приходится платить за все самим», — объясняет женщина в ролике.

Супруги также поблагодарили подписчиков, которые их поддерживают.

«Это самый счастливый и значимый день за почти 40 лет моей жизни», — утверждает мужчина.

Любовь,
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