Замужняя женщина влюбилась в коллегу и привела его в дом к мужу

В Индиане, США, женщина влюбилась в коллегу-полиамора и привела его в дом к мужу и двум детям. О том, как трое взрослых счастливо живут под одной крышей, пишет Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

39-летняя персональный тренер Сара Николь шесть лет назад вышла замуж за Райана, в браке с которым у нее родились двое детей. Несколько лет назад Николь поняла, что ей нравится коллега, 40-летний Ронни. Мужчина испытывал симпатию в ответ, но не позволял себе лишнего.

Американка признала, что не так давно осознала свою склонность к полиамории, поскольку об этом понятии она узнала только в 2020 году. Тем не менее, будучи в браке с Райаном она в течение четырех месяцев встречалась с другим, а после расставания написала о нем пост в социальных сетях, который увидел Ронни. Он сразу же вышел на связь с Николь и рассказал ей, что тоже полиаморен. Тогда пара стала регулярно встречаться, а после решила предложить Райану жизнь втроем.

По словам Николь, ее супруг не раз говорил, что в доме нужен третий взрослый, чтобы разделить обязанности. «Когда мы с Райаном впервые решили строить полиаморные отношения, я объяснила, что такое полиамория своим детям, которым тогда было пять и восемь лет», — рассказала женщина.