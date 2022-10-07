Врач назвал причины нежелания заниматься сексом

Снижение либидо является причиной нежелания заниматься сексом, рассказал уролог-андролог Александр Лубенников. Он также назвал «Ленте.ру» и другие причины отказа от активности в сексе.

Секс — это базовая потребность человека, и при наличии либидо, то есть влечения, желание заняться сексом будет сильнее лени, убежден врач. По его словам, если человек начинает говорить о нежелании заниматься сексом, то у него, скорее всего, проблемы именно с влечением.

Хронический стресс, утомляемость, тревожность, частые конфликты в семье, на работе, нестабильная обстановка в обществе, нарушение сна, отсутствие отдыха ведут к снижению влечения, пояснил Лубенников.

Врач отметил, что снижению либидо также способствует снижение уровня тестостерона. Кроме этого, при лишнем весе, даже при нормальном уровне тестостерона, часто пропадает интерес к сексу. Это связано с тем, что жировая ткань нарушает нормальную работу тестостерона.