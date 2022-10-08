Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
13 часов назад

В областном центре начала свою работу «Осенняя ярмарка»

Администрация Тамбовской области

Сегодня для тамбовчан открыла свои двери «Осенняя ярмарка». Торговые площадки расположились в центре Тамбова рядом с Ледовым дворцом спорта «Кристалл».Местные фермеры, представители личных подсобных хозяйств региона, крупных перерабатывающих предприятий привезли в областной центр мед, саженцы садовых растений, колбасные изделия, творог, сыры, молочную продукцию, подсолнечное масло, яблоки, картофель, свеклу, капусту, яйца, консервированную мясную, овощную, ягодную продукцию и другое. Кроме того, свои товары на тамбовскую ярмарку привезли сельхозпроизводители, ремесленники, предприниматели Московской области, Ростова, Волгограда, Старого Оскола, Владимира, Липецка, Воронежа, Курска и других территорий России. Представляют свою продукцию и предприниматели из города Могилева Республики Беларусь. Ярмарка будет работать до 15.00.В «Осенней ярмарке» принимают участие более 250 производителей.

В областном центре начала свою работу «Осенняя ярмарка»
Фото: Администрация Тамбовской областиАдминистрация Тамбовской области

Отметим, что жители региона с удовольствием приобретают на ярмарках свежие фрукты, овощи, продукты долговременного хранения. Приглашаем всех тамбовчан и гостей региона посетить осеннюю ярмарку у «Кристалла».

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители