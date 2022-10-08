В областном центре начала свою работу «Осенняя ярмарка»

Сегодня для тамбовчан открыла свои двери «Осенняя ярмарка». Торговые площадки расположились в центре Тамбова рядом с Ледовым дворцом спорта «Кристалл».Местные фермеры, представители личных подсобных хозяйств региона, крупных перерабатывающих предприятий привезли в областной центр мед, саженцы садовых растений, колбасные изделия, творог, сыры, молочную продукцию, подсолнечное масло, яблоки, картофель, свеклу, капусту, яйца, консервированную мясную, овощную, ягодную продукцию и другое. Кроме того, свои товары на тамбовскую ярмарку привезли сельхозпроизводители, ремесленники, предприниматели Московской области, Ростова, Волгограда, Старого Оскола, Владимира, Липецка, Воронежа, Курска и других территорий России. Представляют свою продукцию и предприниматели из города Могилева Республики Беларусь. Ярмарка будет работать до 15.00.В «Осенней ярмарке» принимают участие более 250 производителей.