Психолог назвала минусы быстрого секса в браке

Быстрый секс, который часто бывает в браке и долгих отношениях, лишен долгих чувственных наслаждений, считает психолог Петра Зеброфф. В беседе с изданием Psychology Today она назвала минусы непродолжительной интимной близости.

Психолог рассказала, что быстрый секс (его также называют эффективным) практикуют пары, которые долгое время состоят в отношениях. Если в начале романа люди сосредоточены на изучении друг друга и желаний партнера, то в долгом браке супруги занимаются любовью быстро.

Зеброфф предупредила, что в быстром сексе есть множество недостатков. Так, по ее словам, при половом контакте партнеры не уделяют должного времени прелюдиям, а сразу переходят непосредственно к акту, поэтому тело может быть не готово к сексу. Со временем быстрый секс убивает сексуальное желание из-за привычной рутины в постели, добавила психолог.

Также эффективный секс лишен долгих чувственных наслаждений, добавила она. Такая близость вообще может привести к тому, что человек упустит возможность получить более сильные и интенсивные оргазмы. Особенно это актуально для женщин, пояснила Зеброфф.

Люди в длительных отношениях теряют азарт, который возникал в интиме в начале романа. Это, по мнению психолога, исключает новые ощущения, мысли и фантазии. Новизна — один из основных элементов эротики, который может усилить возбуждение и зажечь наши эротические мысли.