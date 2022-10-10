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4 часа назад

Психолог дал советы, как справиться с негативными эмоциями после развода

Вечерняя Москваиещё 3

После развода люди могут по-разному переживать произошедший разрыв, нередко справиться с этим могут помочь совместные походы на терапию. Об этом рассказал социальный психолог Александр Шахов.

Психолог дал советы, как справиться с эмоциями после развода
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Хорошо, если после разрыва бывшие партнеры могут договориться о совместной терапии. Несколько походов к психологу помогут освободиться от груза прошлых обид и с чистым сердцем отправиться в новую счастливую жизнь. Но это скорее исключение, — отметил Шахов в комментарии РИАМО.

Психолог добавил, что расставание часто становится травмирующим событием, особенно, если еще живы чувства к партнеру. Нужно разобраться со своими эмоциями, выяснить причину душевной боли.

Помочь справиться с душевной болью после расставания может передача эмоций другому человеку. Это может быть бывший партнер, друг, профессиональный психолог.

Любовь,Александр Шахов,
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