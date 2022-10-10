Психолог дал советы, как справиться с эмоциями после развода

— Хорошо, если после разрыва бывшие партнеры могут договориться о совместной терапии. Несколько походов к психологу помогут освободиться от груза прошлых обид и с чистым сердцем отправиться в новую счастливую жизнь. Но это скорее исключение, — отметил Шахов в комментарии РИАМО.