Психолог дал советы, как справиться с эмоциями после развода

После развода люди могут по-разному переживать произошедший разрыв, нередко справиться с этим могут помочь совместные походы на терапию. Об этом рассказал социальный психолог Александр Шахов.
— Хорошо, если после разрыва бывшие партнеры могут договориться о совместной терапии. Несколько походов к психологу помогут освободиться от груза прошлых обид и с чистым сердцем отправиться в новую счастливую жизнь. Но это скорее исключение, — отметил Шахов в комментарии РИАМО.
Психолог добавил, что расставание часто становится травмирующим событием, особенно, если еще живы чувства к партнеру. Нужно разобраться со своими эмоциями, выяснить причину душевной боли.
Помочь справиться с душевной болью после расставания может передача эмоций другому человеку. Это может быть бывший партнер, друг, профессиональный психолог.