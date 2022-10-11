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6 часов назад

Священник назвал женщинам действенный способ побороть лень мужа

Мослента

Действенный способ побороть лень мужа назвал женщинам в личном Telegram-канале священник Николай Бабкин.

Назван действенный способ побороть лень мужа
Фото: МослентаМослента

«Чтобы твой мужчина не превратился в ворчливое и вечно недовольное диванное существо, пусть займется детьми. "Дорогой, я ушла в магазин! Молоко на плите, подгузники в шкафу", — сказали мужу и пропали на три часа. Делегируйте мужу часть ваших обязанности, вместе проговаривайте успех и хвалите», — написал священник.

Бабкин рекомендовал мужчинам устанавливать личный контакт с ребенком. По его словам, если отец отлынивает от своих обязанностей, значит он так и не смог принять эту роль и реализоваться как родитель.

Любовь,
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