Сексолог рассказал об опасности порнофильмов

Увлечение порнофильмами может вызвать сексуальные нарушения и развитие серьезных комплексов. Об опасности фильмов порнографического содержания рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с «Вечерней Москвой».
«В какой-то степени порнографию можно назвать цифровыми секс-наркотиками. Наибольший вред порнография наносит подросткам, детям, у которых еще нет реального опыта, не сформирована сексуальность, искажая их психосексуальное развитие», — отметил Кульгавчук.
По словам специалиста, это способствует развитию парафилий (отклоняющегося полового поведения, извращений). В свою очередь, у взрослых людей чрезмерный просмотр порнографии может вызвать сексуальную дисгармонию в отношениях.
«Порноконтент с секс-игрушками может заменять сексуальную жизнь в паре. А одинокой женщине помогает, с одной стороны, чувствовать себя не так одиноко в своих грезах, а с другой — не пытаться искать себе кого-то», — подчеркнул сексолог.