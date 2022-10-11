Сексолог рассказал об опасности порнофильмов

«Порноконтент с секс-игрушками может заменять сексуальную жизнь в паре. А одинокой женщине помогает, с одной стороны, чувствовать себя не так одиноко в своих грезах, а с другой — не пытаться искать себе кого-то», — подчеркнул сексолог.