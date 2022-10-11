Как заняться секстингом и не облажаться

Современные технологии обеспечили нас всем для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Секс-игрушки нового поколения и VR-порнография постепенно захватывают мир, однако самой доступной инновацией остается классический обмен интимными сообщениями, или секстинг. В XXI веке заняться им можно из любой точки земного шара, главное — иметь на руках смартфон.

Фото: Super.ru Super.ru

Нюдсы и дикпики, текстовые сообщения с сексуальным подтекстом и иногда даже эмодзи баклажана — все это секстинг. Обмен интимным контентом считается одним из видов киберсекса, практикуют который, если верить исследованиям, 48% людей по всему миру. Причины у всех разные: новоиспеченным партнерам секстинг помогает узнать друг друга ближе, а парам, которые вместе уже не первый год, — поддерживать уровень страсти. Секстинг стал незаменимым атрибутом в отношениях на расстоянии, на что повлияла пандемия COVID-19: пары, разделенные коронавирусом, часто занимались сексом в онлайн-формате.

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Наполеон Бонапарт делился эротическими фантазиями в письмах Жозефине, а Гюстав Флобер обещал сразить свою возлюбленную Луизу Коле постельными умениями — та должна была «потерять сознание и умереть». Благодаря технологиям интимная переписка стала быстрее и доступнее, но вместе с тем опаснее.

Техника безопасности

Онлайн-секс, как и традиционный, должен быть безопасным. В идеале секститься нужно с партнером, которому вы доверяете на 100%. Разумеется, никто из нас не застрахован от неприятностей и слива личных данных: в Cети даже существует такое понятие, как «порноместь»: распространение эротических материалов без согласия человека, изображенного на них. Так могут делать с целями шантажа или мести, в некоторых случаях — из банального хвастовства. В России порномстителей преследуют по закону (УК РФ статья 137) и могут приговорить к тюремному сроку, что, впрочем, останавливает далеко не всех.

Несколько простых правил безопасного секстинга избавят вас от проблем в будущем. Во-первых, при секстинге с незнакомцами старайтесь сохранять анонимность: используйте псевдоним, не светите свой номер телефона, скрывайте лицо на нюдсах. Самым подозрительным поможет удаление метаданных фото — скрытой информации о сделанном снимке (авторство, местоположение, дата создания). В современных смартфонах нет встроенных инструментов, позволяющих сделать это в один клик, поэтому придется качать специальные приложения, например популярный и проверенный сервис Exif Delete.

Во-вторых, удаляйте интимный контент из чатов не только у себя, но и у партнера. В большинстве популярных мессенджеров (таких как Telegram или WhatsAp) можно установить таймер самоуничтожения сообщений. Однако человек по ту сторону может заранее сохранить фотографии или заскринить экран, поэтому стоит использовать для секстинга мессенджеры, где эти функции недоступны. Например, в дейтинг-приложении Pure нельзя делать скриншоты и сохранять текст с изображениями на смартфон, а если собеседник попытается сделать скрин, вы сразу же получите уведомление. Также скриншоты запрещены в приватных мессенджерах Confide и Signal.

Третий совет касается пользователей смартфонов, синхронизированных с облачными хранилищами. Их легко взломать, а значит, и получить доступ к файлам, в том числе к интимным фото и видео. Так, в 2014 году хакер Джордж Гарофано взломал iCloud-аккаунты актрис Дженнифер Лоуренс и Кейт Аптон (и еще более 200 человек), после чего слил их обнаженные снимки на форум 2Chan. Чтобы обезопасить себя, отключите синхронизацию с облачными сервисами.

Правила хорошего секстинга

С безопасностью разобрались, поэтому теперь на очереди — правила и установки, которые сделают секстинг приятнее и помогут избежать неловкостей. Здесь, как и в реальном сексе, стоит учитывать не только свои желания, но и прислушиваться к партнеру.

Не забывайте про активное согласие

Секстинг бывает двух видов: добровольный и недобровольный. Например, если вы получили непрошенный дикпик в личку — это второй вариант, так что лучше поскорее заблокировать отправителя и кинуть на него репорт. По статистике, с секстингом без согласия чаще сталкиваются женщины, но и мужчины от него не застрахованы. Если хотите прослыть идеальным секстинг-партнером, всегда уточняйте у человека по ту сторону экрана, согласен ли он на откровенную переписку.

Найдите идеальный момент

Внезапность не лучшее качество секстинга: неизвестно, как отреагирует ваш партнер, если вы начнете спамить интимными сообщениями, пока он сидит на работе. Не поленитесь и спросите, будут ли ваши сообщения уместны в данный момент. Вместе с партнером придумайте кодовое слово: оно просигнализирует, что в чате может появиться контент 18+.

Действуйте постепенно

Не надо врываться в чат к партнеру с нюдсом или максимально откровенным сообщением. В секстинге тоже важна прелюдия, поэтому лучше начать издалека: например, скажите партнеру, что постоянно думаете о нем, и постепенно увеличивайте градус.

Визуализируйте происходящее

«Слова, которые вы используете в сообщениях, визуализируют фантазии», — объясняет сексолог Тайоми Морган.

Во время секстинга вы можете описать окружение или вашу одежду, а банальную фразу «мне нравится» дополнить необходимыми деталями и рассказать, какие именно действия партнера доставляют вам удовольствие. С точки зрения текста в секстинге нет границ, но лучше избегать высокого литературного языка и эвфемизмов в стиле «жезл любви» — это может вызвать неочевидную реакцию.

Следите за эмодзи

У каждого эмодзи в секстинг-комьюнити свое значение, иногда неочевидное. Если с баклажаном и персиком все понятно, то эмодзи молотка, неосмотрительно отправленное в чат, будет означать: иди сюда и накажи меня. Еще будьте осторожны со смайликами с животными: носорог символизирует возбуждение, а верблюд — готовность заняться сексом. Если не хотите запутаться и смутить партнера, держите под рукой словарь со значениями эмодзи.

Не бойтесь отправлять мемы

Секстинг не протокольное мероприятие, поэтому уместный юмор здесь разрешен и даже приветствуется.

«Используйте мемы, чтобы дополнить ваши сообщения. Они добавляют больше контента в разговор и дают вам отдохнуть от необходимости быть оригинальным», — советует Тайоми Морган.

Используйте аудиоэффекты

Голосовые сообщения добавляют секстингу интимности: они создают эффект присутствия, будто вы сейчас находитесь рядом с партнером. Тут главное — не переигрывать, чтобы не убить сексуальную атмосферу в чате: неестественно громкие стоны в динамик мало кого возбуждают.

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