Служебный роман: правила безопасных отношений на работе

Чтобы влюбленность с коллегой не испортила карьеру, нужно быть аккуратными.

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На работе мы проводим огромную часть жизни, поэтому служебные романы стали частым и привычным явлением. Однако специалисты по карьере и психологи уверяют, что такие отношения могут закончиться серьезными проблемами. Во-первых, неудачный роман может привести к краху карьеры, особенно если избранником стал руководитель. Во-вторых, влюбленные часто становятся объектом сплетен и не выдерживают постоянного давления.

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Именно поэтому во многих компаниях служебные романы под запретом, но и это не останавливает сотрудников, ведь любовь не знает преград. Как же сделать отношения с коллегой безопасными и нетравматичными.

Подумайте о будущем

Пока симпатичный коллега проявляет к вам знаки внимания, а вы хотите ответить ему взаимностью, возможно, над вашей карьерой собирается темная туча. Узнайте заранее, нет ли в политике компании запрета на романтические отношения. Если такое гласное или негласное правило существует, то подумайте заранее, готовы ли вы рали симпатии рискнуть сотрудничеством с этой компанией, зарплатой и стажем.

Кроме того, стоит понять, как вы будете общаться с коллегой, если отношения не сложатся. Главное правило «с глаз долой — из сердца вон» здесь не действует, ведь вы продолжите видеть экс-возлюбленного ежедневно, да и общаться с ним так или иначе придется.

Будьте тактичны

Даже если компания абсолютно лояльна к служебным романам, то демонстрировать близость на работе. Это может быть неприятно для окружающих. Договоритесь, что флирт и проявления чувств вы с избранником оставите за дверью офиса. Так вы избежите неприятных сплетен, а потом вам не придется объясняться, если отношения неожиданно закончатся.

Попросите избранника не заказывать цветы в офис, а объятия и поцелуи оставьте для более романтичных мест, чем работа.

Не смешивайте

В отношениях с руководителем легко начать смешивать работу и личную жизнь, ведь он может повлиять на повышение, увеличение зарплаты. Кажется, это дополнительные плюсы в отношениях. Но специалисты предупреждают: так вы попадаете в двойную зависимость. С одной стороны — директор может лишить вас всех преимуществ после окончания романа. С другой, коллеги обязательно начнут роптать за спиной, а за вами закрепится репутация сотрудника, который достигает целей не самым корректным способом.

Постарайтесь не смешивать работу и личную жизнь, пусть повышения станут результатом вашего усердия и успехов, а не романтической привязанности.

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