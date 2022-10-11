Психолог назвала пять признаков разваливающегося брака

Когда муж и жена начинают сравнивать друг друга с другими людьми, брак начинает разваливаться, рассказала психолог Олеся Лупак. В интервью изданию «Доктор Питер» она назвала пять признаков того, что отношения дали трещину.

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Лупак заявила, что супруги в семейной жизни стремятся получить внимание, заботу и любовь и хотят обмениваться идеями и мыслями. Когда все эти потребности удовлетворяются, в семье царит спокойствие и лад. Но случается, что людям не хватает опыта выйти из семейных конфликтов, и тогда напряжение в отношениях начинает нарастать, а из-за любого пустяка — взгляда или жеста — вспыхивают скандалы.

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Психолог называет признаки распада брака играми, в которые играют муж и жена. Так, когда в семье начинают играть в «Не дам», начинаются скандалы. Жена заявляет, что не даст секса, муж — что не даст денег. Начинаются взаимные оскорбления и ссоры, а муж или жена ищут удовлетворения своих потребностей на стороне.

«В игре "Догадайся сам" партнеры не проговаривают то, что их не устраивает, а ждут, что супруг или супруга догадаются сами, что нужно другому», — пояснила Лупак.

При игре в «Пинг-понг» муж с женой эмоционально обмениваются оскорблениями и обвинениями, друг друга при этом не слушают, а только унижают.

Игра в «где-то трава зеленее», а точнее — у кого-то муж больше зарабатывает, а у кого-то жена готовит лучше — это явный сигнал окончания отношений. Это вызывает агрессию и обиду, потому что один из супругов думает, что тоже старается, а избранник или избранница этого попросту не замечает, прокомментировала психолог.

При ситуации, которую Лупак назвала игрой «Пока ты не», один партнер ждет, что другой возьмет на себя ответственность за будущее. «Пока ты не будешь больше зарабатывать, я не буду делать того, что ты просишь», — так думают в подобных ситуациях.