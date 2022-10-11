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3 часа назад

Женщина встретила в такси первую любовь спустя 10 лет разлуки и вернулась к нему

Lenta.ru

Китаянка по фамилии Вэн встретила свою первую любовь спустя десять лет после расставания, вернулась к нему и вышла за него замуж. Об этом сообщает Asia One.

Женщина встретила в такси первую любовь спустя 10 лет разлуки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина рассказала, что впервые познакомилась с будущим мужем по фамилии Гуо в 2007 году. Влюбленные собирались пожениться, однако в 2011 году им пришлось расстаться из-за большой суммы выкупа невесты и расстояния между домом Вэн в юго-восточной провинции Цзянси и домом Гуо в провинции Хэнань в центральной части Китая.

Бывшие жених и невеста провели в разлуке почти десять лет. За это время они оба создали семьи, завели детей и развелись. Однако в 2020 году Вэн поехала в командировку в Хэнань и случайно встретила Гуо, когда села в такси и увидела его за рулем.

После встречи Вэн и Гуо продолжили общаться. «Он знал, что моя жизнь была трудной в то время, и я знала о нем то же самое. Поэтому мы начали переписываться, чтобы утешить друг друга, и постепенно снова полюбили друг друга», — рассказывает женщина.

Спустя год влюбленные купили дом в Цзянси и зарегистрировали свой брак. Женщина отметила, что решение создать семью было во многом связано с их детьми, которым нужны были оба родителя. Она добавила, что дети быстро приняли новых братьев и сестер. «Мы должны дорожить нынешними отношениями и продолжать наш жизненный путь вместе», — утверждает Вэн.

Любовь,
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