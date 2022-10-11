3 опасные психологические ловушки мужчины-нарцисса

Огромное количество женщин попадается на его уловки. Считается, что манипуляции — типичная женская фишка в отношениях, однако современные мужчины освоили этот способ получить желаемое от отношений довольно быстро, и могут обойти женщин в искусстве психологического подавления. Чаще всего к психологическим манипуляциям прибегают люди типа «нарцисс», при этом они умело скрываются и женщина может обнаружить себя в отношениях с таким человеком, когда уже поздно из этих отношений вырываться. Мы собрали самые частые схемы манипуляторов-нарциссов, чтобы вы смогли вовремя распознать человека, от которого стоит уйти как можно скорее.
В первую очередь, нарцисс запретит вам с ним спорить. Прав только он и другого мнения просто не существует. Вы можете услышать от такого человека примерно следующее: «Не спорь со мной, я делаю для тебя больше, чем кто-либо!» Вам может показаться, что мужчина действительно все для вас делает, а вы не замечаете, но не спешите бросаться в объятия с извинениями — на вас просто испытывают технику газлайтинга.
Абсолютное большинство нарциссов не терпят превосходства других людей, а потому любое ваше высказывание будет встречено с усмешкой или недоверием. Партнер-нарцисс никогда не прислушивается к словам своей половинки, но для приличия сделает вид, что ему интересно. Как правило, на этот крючок попадаются девушки, которые не привыкли принимать самостоятельных решений, и находятся в поиске человека, который стал бы для них той самой «каменной стеной». Помните, что передавать ответственность за свою жизнь другому человеку, особенно нарциссу, крайне опасно для вашего психического здоровья.
Часто бывает и так, что для большей власти над вами, нарцисс позволяет себе проводить «воспитательные» работы на людях. К примеру, в компании общих друзей такой мужчина может прилюдно осмеять высказывание своей женщине, прокомментировав: «Не позорься». Этого достаточно, чтобы подавить человека со слабой волей и заставить поверить в свою никчемность рядом с таким «значимым» партнером. Стоит ли говорить, в какие мучения превратится любовь в подобной паре? Будьте очень внимательны к таким «звоночкам».