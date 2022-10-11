3 опасные психологические ловушки мужчины-нарцисса

Огромное количество женщин попадается на его уловки. Считается, что манипуляции — типичная женская фишка в отношениях, однако современные мужчины освоили этот способ получить желаемое от отношений довольно быстро, и могут обойти женщин в искусстве психологического подавления. Чаще всего к психологическим манипуляциям прибегают люди типа «нарцисс», при этом они умело скрываются и женщина может обнаружить себя в отношениях с таким человеком, когда уже поздно из этих отношений вырываться. Мы собрали самые частые схемы манипуляторов-нарциссов, чтобы вы смогли вовремя распознать человека, от которого стоит уйти как можно скорее.

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Мужчина пытается вызвать чувство вины

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В первую очередь, нарцисс запретит вам с ним спорить. Прав только он и другого мнения просто не существует. Вы можете услышать от такого человека примерно следующее: «Не спорь со мной, я делаю для тебя больше, чем кто-либо!» Вам может показаться, что мужчина действительно все для вас делает, а вы не замечаете, но не спешите бросаться в объятия с извинениями — на вас просто испытывают технику газлайтинга.

Мужчина постоянно ставит под сомнение ваши высказывания

Абсолютное большинство нарциссов не терпят превосходства других людей, а потому любое ваше высказывание будет встречено с усмешкой или недоверием. Партнер-нарцисс никогда не прислушивается к словам своей половинки, но для приличия сделает вид, что ему интересно. Как правило, на этот крючок попадаются девушки, которые не привыкли принимать самостоятельных решений, и находятся в поиске человека, который стал бы для них той самой «каменной стеной». Помните, что передавать ответственность за свою жизнь другому человеку, особенно нарциссу, крайне опасно для вашего психического здоровья.

Мужчина прилюдно вас осмеивает