Лучшие советы для яркой интимной жизни от западных сексологов

Интимная жизнь является важной частью романтических и семейных отношений. Однако не так просто выстроить ее правильно и гармонично, так, чтобы секс для обоих возлюбленных был комфортным и приятным, а не превращался в пытку или рутину. "Рамблер" собрал главные советы для яркой жизни за дверями вашей спальни.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

По словам терапевта и эксперта по сексу Анжелы Джонс, сексуальная активность в значительной степени является сущностью человеческой природы.

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"Люди — сексуальные существа, поэтому не работать над своей сексуальной жизнью и не понимать свою сексуальность — значит лишать себя полного понимания того, кто вы есть...

Знание того, что вам нравится (и не нравится) в сексе, не только помогает вам находить удовольствие — будь то соло или с партнером, — секс сам по себе является формой общения и заботы о себе...", — объясняет она.

Поэтому советы специалистов-сексопатологов пригодятся любому человеку.

- Дайте себе хотя бы 45 минут, чтобы возбудиться. Серьезно! Немного замедлитесь и подождите, выключите телевизор, включите расслабляющую музыку.

- Активируйте свои эмоции, чтобы убедиться, что вы полностью включены в процесс. Свечи и Ароматы! Никогда не недооценивайте важность атмосферы.

- Не бойтесь инициировать секс. Если обычно инициатором близости является ваш партнер, измените ситуацию, показав ему, как сильно он вас заводит, — всем нравится чувствовать, что их партнер просто не может им сопротивляться.

- Почитайте романтичную книгу перед свиданием или включите эффектный видеоклип. Вы почувствуете себя более чувственно во время действия, когда будете визуализировать горячую сюжетную линию.

- Составьте список «Да, Нет, Может быть». Список « Да, Нет, Может быть» может помочь вам и вашему партнеру (партнерам) определить свои границы и понять, что вы готовы исследовать вместе. Напишите, на какие эксперименты вы согласны, на что вы точно не пойдете и те, которые готовы рассмотреть.

- Говорите о сексе. Намекайте или шутите, не боясь "грязных" слов. Многие просто не говорят слова, связанные с интимом. А ведь на самом деле, сказанное партнеру вечером горячее слово, скорее всего, подогреет ночью вашу постель.

- Исследуйте свое тело сами. Это обязательное условие для того, чтобы получить хороший секс с партнером. Вы должны знать, что доставляет удовольствие вам, какие виды стимуляции подходят вам и какие точки для вас эрогенные.

- Не бойтесь делать комплименты. Скажите «Мне нравится, как ты…», а прежде чем предложить новый ход, скажите: «Меня бы так возбудило, если бы ты использовал свои пальцы вот так…»).

- Скидывайте друг другу эротические ролики, смотрите вместе кино для взрослых или просто романтичные сериалы по вечерам.

- Используйте не только кровать. Когда вы в последний раз занимались сексом на стуле ? В скромном кресле гораздо больше сексуального потенциала, чем кажется на первый взгляд, поверьте.

А стол ? Выберите стол, любой стол. Диван тоже работает! Немного очевидно, конечно, но даже диван способен добавить перчинку в ваши отношения. Раковина в ванной предназначена не только для чистки зубов. На него можно сесть, наклониться. Возможности безграничны.

- Целуйтесь каждый день дольше, чем пару секунд. Это спасет вас от превращения в соседей по комнате, особенно если вы живете вместе и в последнее время проводите больше времени вдвоем.