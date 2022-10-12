Священник назвал главные разрушающие брак факторы

Главные разрушающие брак факторы назвал в личном Telegram-канале священник Николай Бабкин. Он сравнил супругов с канатаходцами, сохраняюшими равновесие.
«Люди не хотят полностью открыться и довериться. Иногда боятся предательства, тогда недоверие тянется шлейфом через всю жизнь. Из-за утраты доверия вы все дальше отдаляетесь, пока сердце сковывает льдом отчуждения и безразличия. Без близкого общения нарушается равновесие канатоходцев и когда падает один, падают всегда оба. Связь разрушается», — написал священник.
Он отметил, что брак разрушается и тогда, когда проходит влюбленность и непонимание перерастает в конфликты. Поначалу ссоры в семье становятся протестом против эмоциональной разобщенности и отсутствующего душевного тепла. Причинами тому могут быть внутреннее одиночество, негативный опыт и замкнутость человека.
«Таким просто страшно доверять другим свой внутренний мир, даже если это твой самый любимый человек на свете. Пока сердце сковано страхом, в нем не будет любви», — добавил Бабкин.
Ранее звезда «Универа» раскрыл секрет счастливого брака. «У нас с женой минимум ссор. Да это и не ссоры даже. Скорее, легкое недопонимание, ситуации, которые всегда быстро разрешаются, так как мы оба очень отходчивые», — сказал артист.