Священник назвал главные разрушающие брак факторы

«Люди не хотят полностью открыться и довериться. Иногда боятся предательства, тогда недоверие тянется шлейфом через всю жизнь. Из-за утраты доверия вы все дальше отдаляетесь, пока сердце сковывает льдом отчуждения и безразличия. Без близкого общения нарушается равновесие канатоходцев и когда падает один, падают всегда оба. Связь разрушается», — написал священник.