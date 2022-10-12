«После секса с двумя женщинами мужчина ощущает себя покорителем Эвереста»

Существует ироничное и спорное мнение о том, что мужчина до 40 лет является ребенком. Сексолог и психолог рассказали, что мужчине можно попробовать в юности, чтобы в зрелом возрасте не сожалеть о недостаточном опыте и нереализованных подростковых фантазиях. Об этом в подборке «Летидора».

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

По словам психолога «Теледоктор24» Наталии Чирковой, мужчинам до достижения 40 лет можно попробовать 4 вещи, которые благоприятно отразятся на ментальном состоянии и жизненном опыте.

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В свою очередь сексолог, семейный психолог и ведущая подкаста «Ролевые игры», Ирина Макеева назвала 4 поступка, которые могут расширить или сформировать сексуальный опыт к 40 годам:

После бурной молодости в возрасте от 30 до 40 лет приходит некое пресыщение и начинается плавный спад сексуальной активности. Первостепенными становятся другие приоритеты: карьера, покупка недвижимости, воспитание детей.

Секс-марафон

По мнению сексолога, зачастую мужчины в молодости часто занимаются сексом.

Однако к 40 годам все уже освоено, так как мужчина знает свои возможности и начинает отдавать предпочтение качеству секса.

Как добавила сексолог, до 40 лет мужчины могут пополнить свой сексуальный бэкграунд секс-марафоном. Например, поэкспериментировать с позами, поставить и добиться новых рекордов по времени половых актов.

Поход в одиночестве

По словам психолога Чирковой, такое времяпрепровождение поможет усмирить внутреннего ребенка и не жалеть об упущенных возможностях в юности.

Этот опыт позволит вам получить реальное представление о своих силах и способностях, приобрести уверенность в себе.

Как добавила специалист, мужчины, которые живут в мегаполисах, зачастую, даже не знают, на что способны и не обращают внимание на свой потенциал.

Секс с женщиной старше

Сексолог отметила, что такая фантазия преследует большинство мужчин. Как добавила специалист, такой эксперимент действительно поможет мужчине удовлетворить внутреннего подростка, который хочет заняться сексом с опытной партнершей.

Секс с женщиной постарше, вероятнее всего, будет впечатляющим. Она опытна, знает, как доставить удовольствие и себе, и партнеру.

Как добавила специалист, такой секс благоприятно скажется на самооценке мужчины и подарит не только положительные эмоции, но и качественное удовлетворение.

Талисман

Сделайте себе талисман: cломанная хоккейная клюшка, которой вы играли в детстве, книжка, которая вам дорога, подарок мамы или любимой женщины.

По мнению специалиста, дорогие для мужчины вещи помогают ему хранить теплые чувства и воспоминания. Кроме того, это расположит его к тому, чтобы без смущения научиться выражать нежность и тепло.

Секс втроем

Как отметила сексолог, идея заняться сексом втроем зачастую приходит на ум мужчинам в возрасте от 20 до 35 лет, однако не все решаются на такой эксперимент. Речь идет о сексе с двумя партнершами.

Это возможность доминировать, доказать, что мужчина хороший любовник. После секса с двумя женщинами мужчина ощущает себя покорителем Эвереста.

Питомец

По мнению психолога, для удовлетворения внутреннего ребенка или подростка мужчинам необходимо завести домашнее животное или растение.

Да, мужчинам это нужно, и это испытание. Такой опыт поможет научиться заботиться и проверить, насколько мужчина может быть заботливыми и ответственными.

Как добавила специалист, это отличный шаг перед тем, как планировать семью. Мужчинам необходимо испытать себя на то, готовы ли они взять ответственность не только над собой, но и над близкими людьми.

Спонтанный секс

Еще одним важным экспериментом для формирования мужского сексуального опыта Макеева назвала половой акт с женщиной в непривычных местах. Это могут быть абсолютно разные локации, главное, чтобы секс происходил в момент страсти, а не в привычной атмосфере спальни.

Крыша, автомобиль, секс перед зеркалом, на работе, в примерочной.

Как отметила специалист, такие эксперименты не только разнообразят половую жизнь, но и помогут почувствовать адреналин.

Прим. Редакции: помните, что секс в общественном месте может быть расценен как административное правонарушение по статье «мелкое хулиганство»

Письмо в будущее

Как отметила психолог Чиркова, каждому мужчине стоит попробовать написать письмо самому себе.

Это классный способ подвести некий итог и собрать тот опыт, который есть у вас на данный момент жизни. И это письмо может стать для вас ниточкой, связывающей вашу нынешнюю идентичность с будущей.