Мать назвала правила для желающих встречаться с ее дочерью

Жительница штата Квинсленд, Австралия, перечислила правила, которым должны следовать парни, желающие встречаться с ее 19-летней дочерью. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

36-летняя Кэт Зои Кларк родила первую дочь, Латишу, в свой 17-й день рождения. Через восемь лет у нее появилась еще одна дочь Дежа. Кларк рассказала, что Латиша уже начала ходить на свидания, и пожелала удачи молодым людям, которым посчастливится общаться с ее дерзкими детьми.

По словам матери, у нее есть четыре правила для избранников Латишы. Во-первых, парень обязан поздравлять с днем рождения не только девушку, но и ее родительницу, и дарить подарки обеим. Во-вторых, Латише запрещено оставаться на ночь у молодого человека в первые полгода отношений.

В-третьих, у партнера дочери должна быть адекватная и веселая семья, с которой Кларк будет комфортно проводить совместные праздники. В-четвертых, парень обязан заплатить за Латишу на первом свидании.