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3 часа назад

Мать перечислила правила для желающих встречаться с ее 19-летней дочерью парней

Lenta.ru

Жительница штата Квинсленд, Австралия, перечислила правила, которым должны следовать парни, желающие встречаться с ее 19-летней дочерью. Об этом сообщает Daily Mail.

Мать назвала правила для желающих встречаться с ее дочерью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

36-летняя Кэт Зои Кларк родила первую дочь, Латишу, в свой 17-й день рождения. Через восемь лет у нее появилась еще одна дочь Дежа. Кларк рассказала, что Латиша уже начала ходить на свидания, и пожелала удачи молодым людям, которым посчастливится общаться с ее дерзкими детьми.

По словам матери, у нее есть четыре правила для избранников Латишы. Во-первых, парень обязан поздравлять с днем рождения не только девушку, но и ее родительницу, и дарить подарки обеим. Во-вторых, Латише запрещено оставаться на ночь у молодого человека в первые полгода отношений.

В-третьих, у партнера дочери должна быть адекватная и веселая семья, с которой Кларк будет комфортно проводить совместные праздники. В-четвертых, парень обязан заплатить за Латишу на первом свидании.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok под ником @thefreakshowcircus составила строгие правила пользования социальными сетями для парня. Первый пункт в списке — заблокировать в социальных сетях всех бывших девушек.

Любовь,
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