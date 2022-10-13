Женщина вышла замуж за музыканта на 17 лет младше ее

Жительница США вышла замуж за мужчину, который на 17 лет ее младше, и рассказала, что незнакомцы часто принимают его за ее сына. О семейном счастье вопреки хейтерам она рассказала Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В 2014 году Серена Филл, которой тогда было 39 лет, познакомилась в Нью-Йорке с австралийским музыкантом Дэном Крохманом. В тот вечер американка узнала, что Дэну 22.

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«Когда он узнал, сколько мне лет, его это не обеспокоило. Мы флиртовали всю ночь», — рассказала она.

На следующий день женщина нашла Дэна в соцсетях и написала ему сообщение. Она предложила показать ему город.

Пара встретилась вновь, и оба почувствовали связь друг с другом.

«Мы провели день в Нью-Йорке, и Дэн даже спел мне серенаду под гитару в Центральном парке. В тот же вечер мы целовались. Следующие несколько дней мы провели вместе», — сказала она. Спустя несколько дней Дэн продолжил свой тур, и паре пришлось распрощаться. Но уже в следующем месяце судьба снова свела их вместе. «Я приехала на свадьбу лучшей подруги в Лос-Анджелес. Дэн позвонил мне и сказал, что не попал на стыковочный рейс до Австралии и остался в городе. Я пригласила его в свой отель. Увидеть его вновь было волшебно. Было ощущение, что я знаю его всю жизнь», — рассказала женщина.

На следующий день Дэн вернулся в Австралию, но пара продолжила общаться. Они разговаривали каждый день, несмотря на то, что их разделяло огромное расстояние. Друзья Серены пытались организовать ей свидания с другими мужчинами. С одним из них она сходила на обед, но в течение всего свидания думала о Дэне.

В 2015 году Дэн ошарашил женщину новостью, что он переезжает в США. Два месяца спустя пара встретилась вновь. Они были счастливы, но знали, что им предстоит сообщить шокирующую новость об их разнице в возрасте семьям. Друзья женщины настойчиво интересовались намерениями ее возлюбленного, так как их беспокоил его возраст.

В декабре 2016 года пара решила пожениться. После этого Серена стала менеджером Дэна. Пару часто критикуют из-за их разницы в возрасте. Незнакомцы часто принимают Серену за мать Дэна. Несмотря на онлайн-троллей, счастливая пара заявляет, что их отношения крепки как никогда.