В Москве около 200 пар сыграют свадьбу в праздники в честь Дня народного единства

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Почти 200 пар поженятся в праздники в честь Дня народного единства на выездных площадках Москвы. Столичные отделы ЗАГС специально по желанию молодоженов в конце 2021 года открыли прием заявлений на регистрацию брака 5 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"Столичные молодожены предпочитают выбирать красивые или праздничные даты для свадеб. Поэтому при открытии выездных локаций для бракосочетания в декабре 2021 года мы запланировали проведение торжественных церемоний 5 ноября, в праздничную субботу, приуроченную ко Дню народного единства. В этот день мы планируем провести около 200 торжественных церемоний на 10 различных выездных локациях", - отметили в пресс-службе.

Торжественные церемонии пройдут в башне "Око" делового центра "Москва-Сити", особняке "Роял" и на стадионе "Лужники". На каждой из этих локаций поженятся более 20 пар. Также обменяться кольцами молодожены смогут на фоне Красной площади в гостинице "Националь", в историческом особняке Спиридонова, в особняках, расположенных в живописных местах - в Серебряном бору и в музее-усадьбе "Остафьево". Кроме этого, новые семьи будут созданы на кромке поля стадиона "Спартак", на территории Храма Матроны Московской и в ресторане "Романтик".