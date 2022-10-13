Какие мужские качества привлекают женщин на сайтах знакомств

Оксфордские ученые провели исследование в сфере онлайн-знакомств, изучив 150 тысяч анкет на британском сайте eHarmony, и сделали ряд интересных выводов. Подробнее о том, какие мужчины больше привлекают женщин, кто чаще решается на первый шаг и какие качества ценят представители обоих полов – в материале "Рамблера".

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Несмотря на то, что в современном мире женская инициатива скорее поощряется, исследователи пришли к другому заключению. Оказалось, что девушки, которые первыми пишут мужчинам, получают на 15% меньше откликов, чем дамы, предпочитающие ждать первого шага от мужчины.

Что любопытно, выбирая между каноническим красавцем и мужчиной средней внешности, женщины скорее отдадут предпочтение второму. При этом представители сильного пола ведут себя иначе. Даже те, кто не мог похвастаться впечатляющими внешними данными, не стеснялись писать девушкам модельной внешности.

Наименьшей популярностью среди дам пользуются те пользователи, которые пишут, что они сексуальны.

40% юзеров обоих полов отметили, что для них важно, курит их потенциальный партнер или нет. А вот к алкоголю и женщины, и мужчины относятся равнодушно. 77% пользователей отметили, что им неважно, употребляет ли партнер спиртное.