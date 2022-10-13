Как понять, что мужчина в вас влюблен

Влюблённость мужчины демонстрируют далеко не всегда. Если парень влюблён в вас, то, возможно, он будет оказывать вам всяческие знаки внимания, дарить цветы, приглашать на свидания. Но некоторые парни настолько не уверены в себе, что предпочитают скрывать свои чувства.

Фото: unsplash unsplash

Но как быть в таком случае? Как определить, нравитесь ли вы парню, если он не показывает и не говорит в открытую о своих чувствах?

Видео дня

Не надо «думать за того парня»

Честно сказать, меня вообще смущает такая постановка вопроса. Ну, не говорит. Его право, его выбор. Неуверенность в себе – это всегда выбор.

И если женщина начинает «думать за того парня», тратит своё время и силы на то, чтобы понять, нравится она ему или нет, то возникают сильные сомнения по поводу того, насколько вообще здоровые и благополучные отношения она ищет.

Допустим, она поймёт, что парень слишком скромный и неуверенный, но она ему нравится.

Что дальше?

Возможно, это потешит её собственное женское самолюбие. Возможно, она начнёт «спасать» молодого человека, помогать ему проявить свои чувства, посылать «зелёный свет», дабы он понимал, что вероятность неудачи маловероятна и так далее.

Чистой воды психологические игры и манипуляции двух инфантильных особ, не имеющие никакого отношения к искусству флирта.

Если мужчина никак не проявляет свои чувства, то мы в отношениях и исходим из этих данных. Когда проявит, тогда и поговорим по-взрослому.

Как мужчина проявляет свои чувства без слов

Прежде всего, через желание контакта, коммуникации, а также через заинтересованное поведение, отношение к женщине.

Состояние заинтересованности особое, интересное с психологической точки зрения.

Во-первых, оно эмоциональное, но эмоция эта во многом «завязана» на мыслительных процессах, интеллектуальной деятельности. Если вы чем-то заинтересованы, вы будете это разглядывать, изучать, исследовать. Когда вами интересуется мужчина, он интересуется и вашей жизнью, вашими делами, вашим самочувствием, вашими взглядами и так далее. Однако – в меру (иначе может оказаться, что вы имеете дело с озабоченным товарищем).

Во-вторых, заинтересованность всегда ярко проявляется через тело – движения, мимику, взгляды. Тело, конечно, всегда расскажет правду даже про самого скромного парня.

Итак, на что стоит обращать внимание, чтобы понять, действительно ли человек неравнодушен к вам.

1. «Случайные» прикосновения мужчины

Даже незначительные, на первый взгляд, жесты, которые показались вам случайными, могут оказаться совсем неслучайными.

В большинстве случае языку тела следует доверять, потому что мы не можем его полностью контролировать. Все спонтанные взгляды, жесты, искренние реакции находятся за пределами нашего целенаправленного контроля.

Например, это могут быть случайные касания рук. Парень, который тайно влюблён в вас, при общении с вами может случайно коснуться вашей руки.

Однако у этой невербальной реакции есть свои подводные камни. Дело в том, что язык тела говорит нам «правду» такой, как её понимает подсознание. При этом человек может и сам не знать, что там в его подсознании творится.

Поделюсь примером из собственной жизни (ведь язык тела одинаково работает и у мужчин, и у женщин).

При общении с одним знакомым я стала замечать, что часто (два-три раза за встречу) случайно касаюсь его руки. Внешне это выглядело как случайность – мол, нечаянно задела, когда тянулась через столик к чайнику или за салфеткой.

Но в глазах человека, который уже более 10 лет изучает невербальное общение, таких случайностей не бывает!

Так я поняла, что на подсознательном уровне мой знакомый интересует меня именно как мужчина. Однако для моего сознательного, социального Я он, как партнёр, был недопустимым и неприемлемым вариантом по многим причинам. В результате социальное перевесило.

2. Взгляд

Взгляд является важным сигналом, благодаря которому вы сможете понять, испытывает ли человек какие-то чувства к вам.

Признаком того, что вы нравитесь парню, может быть следующее: вы можете незаметно уловить его взгляды на вас, и как только посмотрите в ответ, он смущённо отводит взгляд.

Также принято считать, что если мужчина смотрит вам прямо в глаза или сосредоточивает своё внимание на ваших губах, он заинтересован вами. Да, но тут есть нюансы.

Нравится нам, женщинам, это или нет, но факт остаётся фактом – мужчины любят глазами. Поэтому, когда «можно» (то есть, когда вы этого якобы не видите), мужчина будет смотреть на те части тела, которые его более всего привлекают – на ноги, на зону декольте или на пятую точку.

Но как только вы начнёте устанавливать визуальный контакт, мужчина усилием воли, конечно же, откликнется на это.

Так что точнее было бы этот пункт сформулировать так: если мужчина честно пытается смотреть вам в глаза, скорее всего, он вами заинтересован!

3. Поза мужчины

Ещё одним важным невербальным признаком заинтересованности является поза, точнее, положение корпуса и стоп.

Мужчина, который ценит ваше общество, будет подсознательно стремиться приблизиться к вам, чуть наклоняясь вперёд, если вы находитесь, например, на противоположной стороне стола (во время свидания).

Мужчина, не заинтересованный в вас, напротив, будет корпусом откидываться назад, как бы увеличивая дистанцию.

Стопы, скорее всего, тоже будут стоять на полу таким образом, что носок будет развёрнут в вашу сторону. Если человек совсем в вас не заинтересован, его стопы будут направлены в сторону выхода или улицы.

4. Смех мужчины

Смех и улыбка – это способ, с помощью которого мы можем выразить свои эмоции, а также способ, который помогает отвлечься и снять напряжение и грусть.

Помимо всего этого, смех поможет определить и то, неравнодушен ли к вам парень.

Если его улыбка расслаблена и открыта, когда он смотрит вам в глаза – это положительный сигнал, а значит, человек к вам явно неравнодушен. Правда, в этом случае речь может идти о дружеской симпатии и заинтересованности, а не обязательно о влюблённости.

Если же его улыбка довольно напряжена и натянута, то это говорит о неискренности человека.

5. Отзеркаливание движений

Когда люди искренне заинтересованы друг в друге, испытывают взаимную симпатию и чувствуют себя комфортно, они начинают подсознательно копировать, отзеркаливать отдельные жесты и позы своего собеседника.

Так, сидя в кафе, вы вдруг можете поймать себя на мысли, что ваши руки одинаково лежат на столе, а головы одинаково чуть наклонены набок и так далее.

Да, с одной стороны, это «верный» признак симпатии.

С другой стороны, этот принцип является очень распространённым элементом невербальной коммуникации и многими людьми (экспертами, психологами, некоторыми сторонниками НЛП, пикаперами, мошенниками) используется целенаправленно (не всегда этично). Поэтому «верный признак» может быть постановочным.

Чему же всё-таки следует доверять?

Конечно, если парень в вас влюблён, вы ему интересны. Но если вы ему интересны, это ещё не значит, что он в вас влюблён, ведь у него могут быть и другие причины для интереса.

Поэтому признаки состояния влюблённости и заинтересованности лучше искать в поведении парня по отдельности.