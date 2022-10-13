Как бороться с любовницей: самые эффективные методы

Если в отношениях появилась еще одна женщина, десйтвовать нужно решительно, но мудро.

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Любовница, та, что вторглась в семью, внесла раздор между супругами, обычно представляется коварной соблазнительницей в кружевном белье. Обманутые жены винят третью в отношениях в том, что супруг не смог сохранить верность. От нее пытаются избавиться самыми разными способами: от просьб и слез до угроз и якобы магических ритуалов. Но психологи считают, что действовать можно мудрее. Есть проверенные способы устранить соперницу, вторгшуюся в семью.

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Понять, зачем мужчине любовница

Вопреки стереотипам, разлучница выполняет для мужчины роль не только сексуального объекта. Она так же, как и законная супруга, может готовить ему обеды, утешать после тяжелого дня и смотреть с ним матчи любимой команды. Заводя отношения на стороне, молодой человек старается заполнить пустоту, которая возникла в его жизни или существующих отношениях.

Задумайтесь, на каком из уровней у вас произошел сбой. Может, не хватает физической близости, а может, вы перестали совпадать в жизненных ценностях и планах. Иногда в браке не хватает общих интересов и развлечений, ритуалов, которые удерживают супругов вместе. Поняв, что пошло не так, можно исправить ситуацию и снова стать для мужа единственной.

Заполните его время

Чтобы у мужа хватало времени на еще одну женщину, он должен быть весьма свободным по вечерам и выходным. Придумывайте совместные планы, просите помощи, пусть у вас появится традиция совместного ужина дома или в заведении.

Станьте праздником

Обычно для мужчины жена — это рутина, а любовница — женщина-праздник. Выйдите из привычной роли. Правда, для этого придется пересилить обиду и на некоторое время отказаться от привычных требований. Не обременяйте мужчину бытовыми просьбами, не критикуйте. Пусть ваши отношения превратятся в праздник! Постарайтесь выглядеть по-новому и создать атмосферу, в которой вам обоим будет радостно.

Напомните о любви

Несколько лет, а может, несколько десятков лет назад вы встретились и влюбились друг в друга, испытывали волнение перед встречей и трепет во время свиданий. Напомните об этом времени супругу. Поможет возвращение к прошлому образу, купите снова те самые духи и сходите на свидание в кафе, где были вдвоем впервые.

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