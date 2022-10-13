Семейные отношения: искусство быть вместе, оставаясь собой

У каждого человека есть пространство, куда он не пускает посторонних. Это касается как физических границ, например собственной квартиры или комнаты, так и психологических — сферы его убеждений, решений, за которые он отвечает сам. Личные границы не постоянная величина, они меняются в зависимости от ситуации, окружающих людей и особенностей самого человека. Так, например, мы скорее прислушаемся к совету друга, но посчитаем грубостью, если случайный прохожий будет вмешиваться в нашу жизнь.

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А вот как быть с личными границами в семейных отношениях? С самыми близкими людьми мы живем на одной территории, разделяем бытовые обязанности, пользуемся одними и теми же вещами. В каких-то случаях нас это устраивает, но в других мы чувствуем потребность прочертить границу. Нередко это приводит к ссорам и конфликтам, и тогда возникает вопрос: можно ли сохранить взаимопонимание в семье, не отказываясь от своего личного пространства?

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Границы семьи

Каждая семья уникальна: стоит переступить порог чужого дома, мы сразу улавливаем его особую атмосферу, замечаем, что здесь принято общаться иначе, а многие бытовые вопросы решаются по-другому. Нас может удивить и перемена в поведении давнего знакомого: например, человек, которого мы знали как жесткого и упрямого, в кругу семьи может оказаться мягким и уступчивым.

С родными мы всегда ведем себя иначе, чем в социуме. Любая семья — это особая система отношений со своей структурой, ролями и правилами. Неписаные законы семьи складываются не одно поколение и влияют на характер взаимоотношений, а значит, и на отношение к личному пространству каждого.

Границы есть не только у членов семьи, но и у семьи в целом. Внешние границы отвечают за ее взаимодействие с социумом: с друзьями, соседями, общественными организациями — например, со школой, где учатся дети. Кто-то легко делится происходящим дома, будь то проблемы или успехи, часто приглашает гостей, не стесняется беспорядка в квартире. В иных семьях существует негласное правило не обсуждать семейные дела не только с посторонними, но даже с друзьями или другими родственниками.

Помимо внешних границ, у семьи есть и внутренние — это границы между ее членами. Люди могут жить по принципу "все мое — твое": тогда это означает, что границы личного пространства каждого достаточно условны. Например, принято делиться самыми личными вещами, вести общий бюджет, обсуждать любые решения. В этом случае трудно определить, где заканчивается пространство одного и начинается пространство другого — границы стираются или становятся едва различимы.

Но бывает наоборот: в некоторых семьях принято держать двери в комнаты плотно закрытыми, покупать продукты исключительно для себя, проводить большую часть времени порознь. В этом случае у каждого гораздо более защищенное личное пространство, больше самостоятельности и свободы, однако общности и близости при этом меньше. Как правило, чем жестче семья защищает внутреннее пространство от посторонних, тем более проницаемые границы внутри, и наоборот.

Однако на практике каждая семья — это уникальное соединение неписаных норм, которое может сочетать в себе разные элементы. Поэтому и трудности, с которыми сталкиваются члены семьи, будут отличаться.

Когда возникают сложности?

Независимо от правил и норм отношений, в любой семье действует негласное правило: что бы ни происходило, нужно сохранить сложившийся уклад, продолжать делать так, как все привыкли. Именно это качество семейной системы придает ей устойчивость, особенно в период жизненных бурь и испытаний. Постоянство закрепляют и особые привычки, ритуалы: например, осенью, пока не наступили холода, принято всем вместе проводить выходные на даче.

Однако если один член семьи решает нарушить устоявшийся уклад, это может вызвать сопротивление и несогласие остальных. Семейная система будет препятствовать изменениям, желая сохранить все как было. При этом нежелание ехать на дачу не означает неуважение или намерение порвать отношения с родными, а говорит скорее о личной потребности провести время иначе. Но услышать друг друга в такой ситуации не всегда удается.

Трудности могут возникать и в молодой семье. Молодожены приносят в отношения часть норм родительской семьи. И даже если кажется, что семьи супругов похожи, на деле все равно открывается много различий, которые вызывают трения. В детстве мы усваиваем принципы общения, которые использовали родители, и потом неосознанно применяем их в построении собственных отношений. Иногда это проходит гладко, в других случаях, сами того не замечая, мы нарушаем границы друг друга. Представим ситуацию: из добрых побуждений мы решили навести порядок на рабочем столе партнера, однако вместо благодарности получили претензии и раздражение. Вероятно, в этом случае мы нарушили личное пространство человека: то, что для одного естественно, другой воспримет как грубое нарушение границ.

Отстоять или уступить?

Семья дает опору, поддержку, помогает преодолевать трудности, с которыми нелегко справиться в одиночку. Любые отношения предполагают некоторый отказ от личного в пользу общего, поэтому невозможно быть частью семьи и одновременно сохранить полную неприкосновенность личного пространства. Семейные отношения — это искусство баланса, нахождение в зоне здоровой зависимости друг от друга. В силу личных особенностей, склада характера каждый сам регулирует это равновесие.

В отношениях с родными нередко приходится идти на уступки, однако уступать не обязательно означает полностью отказываться от себя. Например, мы можем осознанно выбрать провести время с близкими, меняя свои планы на выходные. В этом случае не остается ощущения, будто нас вынудили уступить, потому что мы приняли взрослое решение в соответствии со своими принципами и ценностями.

Пока мы остаемся в зоне здоровой зависимости друг от друга, мы сохраняем осознанность, чувство ответственности за собственные решения. Опасность начинается, когда мы будто сливаемся с другим, теряя часть себя.

Например, не всегда просто отделить собственные желания от родительских ожиданий, и тогда растет риск принять решение неосознанно, не чувствуя собственной ответственности за происходящее. Может показаться, что это лишь укрепит связь с родными, однако это не всегда так. Если выбор окажется неудачным, он будет отравлять отношения, есть риск начать винить друг друга. Принятое решение будет тяготить, ведь, сделав его, мы переложили на другого свою ответственность. Стоит помнить: мы можем прислушаться к совету, однако окончательное решение принимать все равно нам.

Путь к взаимопониманию

В семейных конфликтах обе стороны могут воспринимать ситуацию очень болезненно. Один возмущен посягательством на личное пространство и пытается защищаться. Другой либо не понимает причины раздражения собеседника, либо пытается доказать, что тот нарушает негласные нормы семьи. Понимание возможно в диалоге, но что считать таковым, ведь эти двое и так пытаются объяснить друг другу свою позицию?

Обычно в словесных перепалках мы либо защищаемся от непрошеных советов, либо обсуждаем поступки, которые нарушили границы, — кто-то оставил грязную посуду на общем столе, воспользовался нашей вещью без спроса, вошел без стука в комнату. Однако за каждым действием человека скрывается чувство, которое толкает его на этот шаг. Поэтому наша задача — объяснить другому, что именно испытываем мы в сложившейся ситуации, а также понять, какое чувство заставило другого пусть и неосознанно, но нарушить наше личное пространство.

Полезно разговаривать "Я-сообщениями": вместо того чтобы винить другого ("ты такой-то"), расскажите, что происходит с вами: "Я начинаю нервничать, когда меня отвлекают от работы, требующей сосредоточения". Так вы не даете оценку другому — это вызвало бы лишь новую волну возмущения, — а рассказываете ему о себе.

В процессе выяснения может оказаться, что за настойчивыми советами скрывается, например, беспокойство за наше здоровье. Мы можем с пониманием отнестись к тревоге близкого, однако дать понять, что вместо совета нам гораздо важнее сейчас была бы его поддержка или реальная помощь. Так мы не обесцениваем его чувств и не отказываемся от собственных. Это упрощает путь к пониманию друг друга.