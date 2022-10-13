Почему девушки ставят чувство юмора в верх списка при знакомствах

Несколько лет назад довольно известный исследовательский портал Superjob провел опрос среди тысячи девушек, чтобы узнать, какие качества они больше всего ценят в мужчинах. Таким образом удалось определить несколько ключевых мужских качеств, которые больше всего нравятся женскому полу:
В основном результаты вполне предсказуемые. Но нас интересует именно чувство юмора. Почему девушки так высоко его ценят у мужчин? Действительно ли хорошее чувство юмора — залог успеха у женского пола? И как вообще можно оценить это качество человека, если знакомства и общение сегодня происходят преимущественно в онлайне?
Именно на эти вопросы мы и постараемся ответить в сегодняшней статье!
Первым делом нужно сказать важную вещь: хорошее чувство юмора и желание обернуть каждую фразу и каждую ситуацию в шутку — это разные вещи. Мужчина вовсе не обязан постоянно шутить и уж тем более быть шутом в компании. Здесь речь идет о другом!
Мужское чувство юмора — это в первую очередь способность вызвать доверие и положительные эмоции у женского пола. Оно прекрасно подчеркивает легкость характера человека, его умение элегантно выйти из непростой ситуации и самое главное — отсутствие банального занудства.
Многие психологи считают, что чувство юмора — это признак свободы от шаблонного мышления. Оно помогает легче и быстрее находить решение нестандартных задач, адаптироваться к новым условиям, чувствовать себя увереннее в незнакомой обстановке. Человек с хорошим чувством юмора может стать не только душой компании. Он вполне способен сплотить вокруг себя коллектив, организовать клуб по интересам, мотивировать других людей и служить для них примером. К таким людям охотно тянутся другие. Они очень хорошо располагают к себе.
Вообще в той или иной степени чувство юмора есть у каждого человека. Но если оно развито слабо, человек может просто не понимать большинство шуток. Он не расценивает их как шутки, а воспринимает их слишком буквально. Таким людям сложнее находить контекст фразы, из-за чего и адаптация к социуму у них происходит сложнее.
С точки зрения психологии отсутствие чувства юмора не является каким-то отклонением или чем-то в этом роде. Более того, есть несколько причин, почему чувство юмора притупляется:
Одна из главных проблем людей с недостаточно развитым чувством юмора — сложность в считывании социальных сигналов собеседников. Как следствие, им сложнее общаться, а некоторые смыслы разговора попросту теряются или воспринимаются не так, как ожидает собеседник.
Зафиксируйте одну важную мысль: чувство юмора — это не врожденный талант. Его, как и любой навык, можно эффективно совершенствовать. И это не так сложно, как кажется.
Вот лишь некоторые советы по «прокачке» вашего чувства юмора:
Самое главное — не пытаться выдавливать из себя шутки в каждой ситуации. Вы не на стендап-концерте. Иногда нужно быть серьезным и оставить юмор в стороне. И поверьте, куда больше смеха вызовет одна емкая и своевременная шутка, чем бесконечный поток колких фразочек и так называемого «сортирного» юмора.
Знакомства в интернете — это прекрасно! Но у них есть один серьезнейший недостаток — слишком много времени требуется, чтобы понять, что за человек перед вами. А уж оценить его чувство юмора практически невозможно. Особенно если вы знакомитесь и общаетесь только по переписке. Даже самая крутая шутка, отправленная сообщением, не возымеет должного эффекта. Ведь вы не слышите интонации человека, не видите его жестикуляции и его собственных эмоций.
Почему анекдоты смешнее, когда их рассказывают, а не когда вы их читаете? Да потому что дело не в самом анекдоте, а в умении рассказчика его хорошо преподнести, расставить правильные акценты, выдержать паузы, эффектно использовать аннотации и так далее.
Собственно, именно поэтому знакомства на сайтах и в приложениях так часто ни к чему не приводят. Люди просто не испытывают друг к другу таких чувств, как в реальной жизни. У них не формируется социальная привязанность на должном уровне.
Самое простое и эффективное решение — использовать вместо классических дейтинг-сервисов случайные видеочаты, где коммуникация ведется по видеосвязи. Это максимально похоже на реальное живое общение. Вы видите и слышите его, считываете эмоции и правильно их интерпретируете.
Вы можете выбрать любой видео чат, общаться с новыми людьми каждый день, делиться интересными историями, шутить и просто приятно проводить время в компании незнакомцев. И гарантируем, эмоций от такого общения у вас будет гораздо больше, чем от многочасовой переписки, которая не оставляет после себя практически ничего.
Итак, мы убедились, что чувство юмора для человека — большое преимущество и в личной жизни, и в карьере, и просто в повседневности. И если оно у вас есть — прекрасно! Если нет, над этим можно и нужно работать.
Поверьте, если вы грамотно «прокачаете» свое чувство юмора, ваша жизнь изменится очень существенно. Да и жизнь окружения — тоже. И кто знает, возможно, всего одна удачная шутка станет для вас судьбоносной, расположив к вам человека, которого вы искали всю жизнь. Желаем удачи!