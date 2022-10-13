Почему девушки ставят чувство юмора в верх списка при знакомствах

Несколько лет назад довольно известный исследовательский портал Superjob провел опрос среди тысячи девушек, чтобы узнать, какие качества они больше всего ценят в мужчинах. Таким образом удалось определить несколько ключевых мужских качеств, которые больше всего нравятся женскому полу:

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заботливость;

интеллект;

чувство юмора;

ответственность;

верность;

смелость.

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В основном результаты вполне предсказуемые. Но нас интересует именно чувство юмора. Почему девушки так высоко его ценят у мужчин? Действительно ли хорошее чувство юмора — залог успеха у женского пола? И как вообще можно оценить это качество человека, если знакомства и общение сегодня происходят преимущественно в онлайне?

Именно на эти вопросы мы и постараемся ответить в сегодняшней статье!

Почему девушки так любят хорошее чувство юмора у мужчин

Первым делом нужно сказать важную вещь: хорошее чувство юмора и желание обернуть каждую фразу и каждую ситуацию в шутку — это разные вещи. Мужчина вовсе не обязан постоянно шутить и уж тем более быть шутом в компании. Здесь речь идет о другом!

Мужское чувство юмора — это в первую очередь способность вызвать доверие и положительные эмоции у женского пола. Оно прекрасно подчеркивает легкость характера человека, его умение элегантно выйти из непростой ситуации и самое главное — отсутствие банального занудства.

Многие психологи считают, что чувство юмора — это признак свободы от шаблонного мышления. Оно помогает легче и быстрее находить решение нестандартных задач, адаптироваться к новым условиям, чувствовать себя увереннее в незнакомой обстановке. Человек с хорошим чувством юмора может стать не только душой компании. Он вполне способен сплотить вокруг себя коллектив, организовать клуб по интересам, мотивировать других людей и служить для них примером. К таким людям охотно тянутся другие. Они очень хорошо располагают к себе.

Почему у некоторых людей слабо развито чувство юмора и что с этим делать

Вообще в той или иной степени чувство юмора есть у каждого человека. Но если оно развито слабо, человек может просто не понимать большинство шуток. Он не расценивает их как шутки, а воспринимает их слишком буквально. Таким людям сложнее находить контекст фразы, из-за чего и адаптация к социуму у них происходит сложнее.

С точки зрения психологии отсутствие чувства юмора не является каким-то отклонением или чем-то в этом роде. Более того, есть несколько причин, почему чувство юмора притупляется:

Высокий уровень стресса. Когда мы находимся в стрессовой ситуации, шутить и воспринимать чужие шутки критически сложно. Сконцентрированность на одной сверхважной задаче. В такой ситуации все мысли прикованы к одной теме, а остальные уходят на второй план.

Одна из главных проблем людей с недостаточно развитым чувством юмора — сложность в считывании социальных сигналов собеседников. Как следствие, им сложнее общаться, а некоторые смыслы разговора попросту теряются или воспринимаются не так, как ожидает собеседник.

Как развить в себе чувство юмора

Зафиксируйте одну важную мысль: чувство юмора — это не врожденный талант. Его, как и любой навык, можно эффективно совершенствовать. И это не так сложно, как кажется.

Вот лишь некоторые советы по «прокачке» вашего чувства юмора:

Учитесь у других. Среди ваших друзей и знакомых наверняка есть люди с прекрасным чувством юмора. Присмотритесь к ним: как они рассказывают смешные истории, как жестикулируют, как вызывают интерес к себе у других.

Смотрите комедийные фильмы и телешоу. Насмотренность и наслушанность — хорошее подспорье для развития собственного чувства юмора. Фильмы, телешоу, подкасты, выступления стендаперов — все это не только развлекает вас, но и учит вас.

Следите за новостями. Хорошая шутка — та, что сказана вовремя и затрагивает актуальную тему. А потому хорошо шутит тот, кто шутит актуально. Знание текущей повестки и трендов вам обязательно поможет.

Научитесь смеяться над собой. Если вы хотите улучшить свое чувство юмора, научитесь адекватно воспринимать и шутки в свою сторону. Есть люди, которые считают даже самую безобидную шутку оскорблением. Это неправильно. Умение смеяться над собой — очень полезное качество, способное сильно упростить вам жизнь.

Самое главное — не пытаться выдавливать из себя шутки в каждой ситуации. Вы не на стендап-концерте. Иногда нужно быть серьезным и оставить юмор в стороне. И поверьте, куда больше смеха вызовет одна емкая и своевременная шутка, чем бесконечный поток колких фразочек и так называемого «сортирного» юмора.

Как понять, есть ли у человека чувство юмора, знакомясь в интернете

Знакомства в интернете — это прекрасно! Но у них есть один серьезнейший недостаток — слишком много времени требуется, чтобы понять, что за человек перед вами. А уж оценить его чувство юмора практически невозможно. Особенно если вы знакомитесь и общаетесь только по переписке. Даже самая крутая шутка, отправленная сообщением, не возымеет должного эффекта. Ведь вы не слышите интонации человека, не видите его жестикуляции и его собственных эмоций.

Почему анекдоты смешнее, когда их рассказывают, а не когда вы их читаете? Да потому что дело не в самом анекдоте, а в умении рассказчика его хорошо преподнести, расставить правильные акценты, выдержать паузы, эффектно использовать аннотации и так далее.

Собственно, именно поэтому знакомства на сайтах и в приложениях так часто ни к чему не приводят. Люди просто не испытывают друг к другу таких чувств, как в реальной жизни. У них не формируется социальная привязанность на должном уровне.

Как же можно это исправить?

Самое простое и эффективное решение — использовать вместо классических дейтинг-сервисов случайные видеочаты, где коммуникация ведется по видеосвязи. Это максимально похоже на реальное живое общение. Вы видите и слышите его, считываете эмоции и правильно их интерпретируете.

Omegle — первый в истории онлайн видео чат с неплохим поиском по интересам, но с весьма посредственной модерацией.

CooMeet — видеочат для взрослых с отличным гендерным фильтром и первоклассной службой модерации.

OmeTV — еще один международный видеочат с простым гендерным фильтром и полезной функцией автоперевода сообщений. Среди наиболее интересных видеочатов для знакомств и общения можем назвать следующие:

Вы можете выбрать любой видео чат, общаться с новыми людьми каждый день, делиться интересными историями, шутить и просто приятно проводить время в компании незнакомцев. И гарантируем, эмоций от такого общения у вас будет гораздо больше, чем от многочасовой переписки, которая не оставляет после себя практически ничего.

Подведем итоги

Итак, мы убедились, что чувство юмора для человека — большое преимущество и в личной жизни, и в карьере, и просто в повседневности. И если оно у вас есть — прекрасно! Если нет, над этим можно и нужно работать.