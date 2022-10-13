В Китае пара поженилась спустя 60 лет разлуки

Мужчина и женщина дружили с детства, однако с началом японо-китайской войны их семьи переехали из провинции Шаньдун в Шанхай, после чего девушка вместе с родственниками перебралась в регион Цзянсу, после чего между молодыми людьми оборвалась связь.

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В 2019 году в возрасте 94 лет на одной из вечеринок для пожилых людей мужчина встретил младшего брата своей подруги. Он узнал у него адрес женщины и пришёл к ней в гости.