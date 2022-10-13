В Китае пара поженилась спустя 60 лет разлуки

Мужчина и женщина дружили с детства, однако с началом японо-китайской войны их семьи переехали из провинции Шаньдун в Шанхай, после чего девушка вместе с родственниками перебралась в регион Цзянсу, после чего между молодыми людьми оборвалась связь.
В 2019 году в возрасте 94 лет на одной из вечеринок для пожилых людей мужчина встретил младшего брата своей подруги. Он узнал у него адрес женщины и пришёл к ней в гости.
Как сообщает РИА Новости, женщина сначала не узнала его, но спустя некоторое время они поняли, что счастливы видеть друг друга. Пара сыграла свадьбу в 2020 году, но известно об этом стало только сейчас. Супруги живут в доме престарелых в Шанхае и увлекаются оздоровительной гимнастикой.