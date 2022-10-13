Раскрыт секрет вечной любви и счастливых отношений

Секрет вечной любви и счастливых отношений в простых ежедневных практиках, считают американские психологи-исследователи Джон и Джули Готтман. Они раскрыли формулу счастья и перечислили действенные способы улучшить атмосферу в паре в материале для Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Готтманы проводили исследования в течение 20 лет, за это время они изучили более 40 тысяч пар и написали более 40 книг о любви и отношениях. Специалисты пытаются понять, что делает любовь долговечной и почему некоторые влюбленные живут счастливо долгие годы, а другие расходятся.

Видео дня

По мнению специалистов, важно устанавливать связь с партнером с помощью, на первый взгляд, незначительных мелочей. Например, с помощью пожелания доброго утра и спокойной ночи, поддержания зрительного контакта во время разговора и просьб о помощи. Разобравшись с этим уровнем, можно переходить на более глубокий и обсуждать с партнером значимые вещи. В этом помогут подобные вопросы:

«Как бы ты хотел реализоваться в жизни», «Как ты изменился за последний год», «Что бы ты хотел передать своим детям», «Какими навыками ты бы хотел овладеть и почему» и т.д.

Еще один секрет — доброе отношение друг к другу и умение быть благодарными даже за привычные вещи — приготовление завтрака, помощь с тяжелыми сумками и мытье посуды. Психологи также рекомендуют замечать положительные качества партнера и хвалить его.

Готтманы убеждены, что в счастливых парах есть открытый диалог — партнеры не боятся говорить о своих желаниях и потребностях. Это помогает лучше узнать друг друга и сделать отношения комфортными для всех участников

Психологи обратили внимание и на важность прикосновений, даже мимолетных. Сохранение физического контакта не менее значимо, чем эмоциональная связь.

В заключении Готтманы порекомендовали чаще проводить время вдвоем и ходить на свидания. Необходимо, чтобы для встреч было выделено особое время, которое нельзя занимать другими делами. Во время свиданий стоит отказаться от использования телефонов и обсуждения бытовых проблем и сосредоточиться на приятных вещах.