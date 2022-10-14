Британская пара прожила 75 лет вместе благодаря ежедневным ссорам

100-летние Жозефина и Альфред Уотерфилд отметили 75-летие со дня свадьбы. Члены их семьи заявили, что они смогли сохранить брак благодаря ежедневным ссорам. Об этом пишет Express.

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"Они говорят, что секрет счастливого брака и достижения 100-летнего возраста заключается в ежедневных ссорах. Так и есть, но они не ссорятся серьезно, просто препираются", - сказал сын супругов, 74-летний Аллен.

Альфред Уотерфилд согласился, что именно пустяковые ссоры помогли ему сохранить брак с Жозефиной. Однако он не рассказал, о чем именно они спорят.

"В наше время редко случается, чтобы брак длился так долго, значит, они что-то сделали правильно, и это прекрасно. Есть какая-то надежда для всех нас", - добавил Аллен.

Альфред и Жозефина Уотерфилд познакомились в пабе в 1938 году. Пара поженилась в 1947 году, после чего у них родилось четверо детей. В апреле они отметили 75-ю годовщину свадьбы, а 4 октября Жозефина свой 100-летний юбилей.