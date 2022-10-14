Советы сексолога, чтобы близость после 40 стала идеальной

Кто сказал, что вам пора уходить из «большого секса»? Считается, что самый яркий секс происходит в период между 25 и 40 годами, но сексологи категорически не согласны. Большинство женщин максимально раскрывают свой сексуальный потенциал ближе к 40, а это значит, уходить из «большого секса» точно еще рано. Сексологи дают рекомендации, которые помогут не только сохранить секс на прежнем уровне по частоте, но и улучшить его качество.

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Новые позы

Не секрет, что с возрастом мы теряем гибкость, а это значит, многие привычные нам позы в сексе отойдут на второй план. Кто сказал, что это плохо? Вместо них вместе с партнером стоит подобрать более комфортные, и это отлична возможность внести разнообразие в интимную жизнь, особенно если до этого вам с мужчиной было лень что-то менять.

Не забываем о безопасности

Даже если вы уверены, что беременность вам не грозит по тем или иным причинам, или же вы где-то слышали, что ЗППП уже не так активно передаются в вашем возрасте, врачи настоятельно рекомендуют не отказываться от контрацепции, особенно если вы практикуете частые половые акты с разными мужчинами. Идеально, если вы вместе с новым партнером сдадите все необходимые анализы, но если это невозможно, всегда держите при себе хотя бы тонкие презервативы — это убережет вас от долгого лечения, которое может затягиваться на месяцы и годы.

Йога