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52 минуты назад

Советы сексолога, чтобы близость после 40 стала идеальной

WomanHit.ru

Кто сказал, что вам пора уходить из «большого секса»? Считается, что самый яркий секс происходит в период между 25 и 40 годами, но сексологи категорически не согласны. Большинство женщин максимально раскрывают свой сексуальный потенциал ближе к 40, а это значит, уходить из «большого секса» точно еще рано. Сексологи дают рекомендации, которые помогут не только сохранить секс на прежнем уровне по частоте, но и улучшить его качество.

Советы сексолога, чтобы близость после 40 стала идеальной
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Новые позы

Не секрет, что с возрастом мы теряем гибкость, а это значит, многие привычные нам позы в сексе отойдут на второй план. Кто сказал, что это плохо? Вместо них вместе с партнером стоит подобрать более комфортные, и это отлична возможность внести разнообразие в интимную жизнь, особенно если до этого вам с мужчиной было лень что-то менять.

Не забываем о безопасности

Даже если вы уверены, что беременность вам не грозит по тем или иным причинам, или же вы где-то слышали, что ЗППП уже не так активно передаются в вашем возрасте, врачи настоятельно рекомендуют не отказываться от контрацепции, особенно если вы практикуете частые половые акты с разными мужчинами. Идеально, если вы вместе с новым партнером сдадите все необходимые анализы, но если это невозможно, всегда держите при себе хотя бы тонкие презервативы — это убережет вас от долгого лечения, которое может затягиваться на месяцы и годы.

Йога

Многие женщины после 40 записываются на курсы йоги именно для того, чтобы сохранить гибкость и поддерживать глубокие мышцы в тонусе. Кстати, ученые проводили эксперименты и пришли к выводу, что многие асаны в йоге помогают поддерживать либидо на стабильно высоком уровне, так что постарайтесь затащить на йога-класс и своего партнера.

Любовь,
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