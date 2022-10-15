Почему женщины имитируют оргазм

Есть мнение, что женщины имитируют оргазм, потому что они устали или хотят быстрее закончить процесс, который им не нравится. Однако новое исследование предполагает, что причины могут быть гораздо более сложными.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По словам исследователей из Университета Этвеша Лоранда, многие женщины притворяются, что испытывают оргазм, потому что чувствуют себя неуверенно, боятся, что их сочтут «ненормальными», если они не достигнут кульминационной точки.

Исследование показало, что те женщины, которые испытывали трудности с достижением оргазма, гораздо чаще симулировали. Также часто притворялись женщины, которые были мало удовлетворены своими отношениями.