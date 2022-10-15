Почему женщины имитируют оргазм

Есть мнение, что женщины имитируют оргазм, потому что они устали или хотят быстрее закончить процесс, который им не нравится. Однако новое исследование предполагает, что причины могут быть гораздо более сложными.
По словам исследователей из Университета Этвеша Лоранда, многие женщины притворяются, что испытывают оргазм, потому что чувствуют себя неуверенно, боятся, что их сочтут «ненормальными», если они не достигнут кульминационной точки.
Исследование показало, что те женщины, которые испытывали трудности с достижением оргазма, гораздо чаще симулировали. Также часто притворялись женщины, которые были мало удовлетворены своими отношениями.
«Хотя трудности с оргазмом у женщин связаны как с более высоким уровнем неуверенности, так и с заботой о самооценке своего партнёра, именно первый мотив, проистекающий из их собственного чувства незащищённости, был наиболее тесно связан с большей вероятностью имитации оргазма», — написали исследователи.