Россиянки рассказали о самых ужасных провальных свиданиях

О свиданиях женщины привыкли рассказывать подругам, но есть такие ситуации, о которых стыдно рассказать даже им. Для таких случаев есть соцсети. Россиянки рассказали о самых нелепых и провальных свиданиях в популярном сообществе в соцсетях. "Рамблер" собрал наиболее яркие истории.
Оказалось, многие нелепые свидания случались с мужчинами с сайтов знакомств:
"На последнем тиндер-свидании у меня украли айфон за 100к...вот мне свидание вышло в 100 тысяч рублей, а человечек за меня в ресторане заплатил! ну да, потом украл айфон и вызвав такси отменил его сразу как только я села! ";
"Свидание из тиндера. Долго не могли встретиться, по его приезду из Крыма рассказал что ходил к гадалке и показывал ей мою фотографию, чтоб она рассказала, что к чему. Нагадала она ему свадьбу, детей и тд. Он конечно же в это свято верил...";
"Однажды человек был настолько непохож на свои роскошные фото и настолько зажат в разговоре в сравнении с перепиской, а потом еще попросил меня оплатить счет, что я пошла в туалет, а по дороге попросила официантку вывести меня через черный ход";
"Познакомилась с парнем на Бамбле, договорились встретиться на Новом Арбате вечером после работы. Он меня спрашивает хочу ли я есть, я конечно хотела после долгого дня в офисе. Он такой «без проблем» и ведет меня в «Перекресток». С лицом хозяина жизни подводит меня к прилавку кулинарии и такой «выбирай что хочешь», пока я хлопала глазами, он купил бутылку коньяка и сразу выпил половину.".
Многие молодые люди почему-то решали, что прогулка в минусовую температуру - умопомрачительное свидание:
"Гуляли по парку в -15. Спустя время спросил «не холодно ли мне?». Думаю: «О, наконец-то отогреемся в заведении каком-нибудь», а он произносит «пойдем в метро тогда, там тепло»";
"Тепло общались в сети интернет, вживую же оказался убежденный коммунист, отрицающий денежную систему и любые излишества, поэтому мы гуляли в -15 по городу, потому что это бесплатно";
"Узнал что бокал вина в ресторане куда позвал 560 рублей и нет ланча в 4 часа дня и сказал, что может быть просто погуляем? На улице минус 21";
"Он пришёл в растянутой одежде, это было в преддверии нового года и -15 градусов. Мы пошли гулять, я сразу предложила пойти поесть, а он такой «да не, я перед встречей шаурмусъел»".
Кто-то из мужчин решал, что на первых свиданиях уже нужно заводить разговоры о семье и знакомить избранницу с мамой:
"Парень приехал на свидание с мамой, так как мама его хотела посмотреть на меня";
"Он подвозил меня на работу, пока ехали беседовали о том, о сем, спросил где я живу, я сказала что собираю переезжать, он тут же начал разговор про совместную жизнь и покупку мебели... И на следующий день предложил познакомиться с его мамой... Везде его заблокировала";
"На первое свидание позвал на ужин. Кто б знал, что ужин у него дома вместе с его мамой и в растянутых трусах (потому что ему так комфортно ходить по дому)".
У некоторых девушек свидание было похожим на сеанс психотерапии. Так, потенциальный возлюбленный весь вечер жалуется на жизнь и вспоминает бывшую:
"Он жаловался весь вечер на свою бывшую, после не проводил до дома, а на следующий день предложил повторить. Почувствовала себя психотерапевтом за еду";
"Было также, только мы сидели в баре, и я была психотерапевтическими ушами за пиво. Больше не виделись".
Кто-то просто сумел ляпнуть настолько странную фразу, что все свидание оказалось провалом:
"В самом начале свидания сказал, что специально помылся ради меня. А обычно можется не мыться месяц. Свидание сразу запахло чем-то неприятным...";
"Через 5 минут после знакомства начал пристально разглядывать мое лицо и волосы. Я спросила: «в чем дело?».
Он ответил: «ни в чем, просто хочу, чтобы у моей будущей жены были хорошие волосы и кожа, генофонд для детей важен, сама понимаешь». Я сбежала, не дожидаясь его оценки моего генофонда...";
"Все было идеально, пока он не начал рассказывать, про то, что никогда не ходит ни в рестораны ни кафе, потому что ненавидит, чтобы его кто-то обслуживал, так как чувствует, что официанты, как рабы.";
"Я пришла на свидание, в чувак в первые 10 минут беседы сообщил, что он сидел. Ограбил инкассаторов".
Правда девушки вспоминали не только провалы молодых людей, но и собственные неудачи:
"У меня в топе нелепых свиданий - выпавшая силиконовая вставка из бюстгальтера, которую я ловила по всему ресторану, как взбесившуюся улитку";
"Он проводил меня до дома, я зашла в подъезд, подождала минуту, чтобы выйти на улицу и позвонить подруге, рассказать какой это был угар. Выхожу с трубкой у уха, а он еще не ушел";
"Меня мальчик позвал на свидание, а я сказала что хочу с подругой провести время, в результате мы с подругой выпили по бокалу и решили, что нам хочется мужскую компанию, и я позвонила одному из своих друзей. Он сказал, что как раз с другом сейчас. Угадайте с трех раз кто оказался другом?";
"Пришла на свидание, съела роллов, выпила много и плакала, рассказывая про бывшего. В машине меня укачало… он держал мне волосы… короче потом не помню, но проснулась дома одна.";
"Человек хотел меня поцеловать, а меня стошнило. Благо голову успела повернуть. Свидание на удивление закончилось хорошо, просто все помыли вокруг и переместились".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.