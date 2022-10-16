Россиянки рассказали о самых ужасных провальных свиданиях

"Познакомилась с парнем на Бамбле, договорились встретиться на Новом Арбате вечером после работы. Он меня спрашивает хочу ли я есть, я конечно хотела после долгого дня в офисе. Он такой «без проблем» и ведет меня в «Перекресток». С лицом хозяина жизни подводит меня к прилавку кулинарии и такой «выбирай что хочешь», пока я хлопала глазами, он купил бутылку коньяка и сразу выпил половину.".