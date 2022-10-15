Брэд Питт признался, что тяжело переживал развод с Анджелиной Джоли

Актер Брэд Питт вспомнил, как пережил развод с Анджелиной Джоли. Об этом сообщает издание Hola!. В интервью The Financial Times Брэд Питт признался, что ему пришлось нелегко после развода с Анджелиной Джоли. "Наше взаимное страдание стало комичным. И из этого страдания вспыхнуло пламя радости. Я всегда хотел быть скульптором, хотел попробовать это. Было тяжело после развода, но я нашел себя", — вспомнил он. По словам Питта, в этот непростой период ему помогла дружба со скульптором Томасом Хаусаго. "Я смотрел на свою жизнь и концентрировался на том, чтобы научиться ее контролировать. Я искал, где ошибался, искал неудачи. Я прошел через полную инвентаризацию себя. Я стал максимально честным с собой", — добавил он. Брэд Питт и Анджелина Джоли подтвердили роман в январе 2006 года. Спустя четыре месяца у них родилась дочь Шайло, а в июле 2008-го на свет появились двойняшки Нокс и Вивьен. Помимо трех биологических детей, у Джоли и Питта есть трое приемных: Мэддокс, Пакс и Захара. Актеры поженились в 2014-м, в 2016-м Джоли подала заявление на развод, а в 2019-м брак был официально расторгнут. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Брэд Питт продает свою продюсерскую компанию.